Los pescadores piden apoyo al PP para defender la pesca de arrastre ante el Gobierno español y Europa

Los pescadores de la modalidad de arrastre están al borde de la ruina y tendrán que dejar los barcos amarrados por las limitaciones que impone la normativa europea que no les permite faenar más de 190 días al año. Así se lo han trasladado los pescadores hoy en Cartagena a senadores del PP para denunciar que el Gobierno español no está defendiendo los intereses de los pecadores.

El Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Región de Murcia, Manuel Ballesta, ha recordado que algunos barcos no pueden faenar más de 140 días al año cuando necesitan un mínimo de 190 para que la los armadores tengan rentabilidad y poder mantener las faenas y los empleos. "Además de los paros biológicos, noe están obligando a faenar un número máximo de días que nos harán perder la rentabilidad y puestos de trabajo":

Ballesta asegura que los pescadores no son los culpables de la degradación del mar donde influyen otros aspectos como el del cambio climático y los vertidos de las depuradoras y desaladoras.

Por su parte, Bartolomé Navarro de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, ha recordado que las normativas europeas están basadas en estudios científicos anticuados y lamenta que no se estén teniendo en cuenta factores diferenciados de cada Comunidad Autónoma y sus caleaderos. "Nosotros aquí tenemos en toda la Región veinte barcos pero hay puertos en Villajoyosa y Santa Pola que tienen más de cien. No es normal que impongan las mismas limitaciones a todos".

La portavoz de Pesca del Partido Popular en el Senado, Amaya Landín, y el senador, Juan María Vázquez, se han reunido con los pescadores para trasladar sus preocupaciones al Gobierno de España y a la Unión Europea. Landín se ha hecho eco del "descontento del sector pesquero con el Plan Plurianual de Gestión del Mediterráneo del Gobierno de Sánchez, un plan que se está llevando por delante al sector", y en ese sentido ha señalado que "vamos a seguir defendiendo las demandas de nuestros pescadores, algo que no está haciendo el ministro Planas".

Los populares reprochan al Ministerio español que no esté defendiendo a sus propios pescadores a diferencia de lo que hacen en otros paises como Francia e Italia a los que se les imponen menos exigencias y pueden faenar más jornadas que en el litoral español. "Reivindicamos que el esfuerzo pesquero no se mida por días, sino por horas, para que de ese modo la pesca en el Mediterráneo siga siendo viable", ha afirmado Vázquez, que ha destacado que "cuando hablamos del sector pesquero, no solo nos referimos a la pesca en sí y a los pescadores, sino a restauración, turismo y actividad económica en los pueblos pesqueros".