Los pasos a seguir para reclamar si cancelan el concierto de tu artista favorito en un festival: "Reembolso"

El verano es el periodo del año ideal para disfrutar de la música en forma de conciertos o de festivales. En España, además, hay grandes clásicos que cada año son un elemento de turismo más en las zonas en las que se celebran. Muchas personas acampan o se quedan en hoteles de las ciudades que acogen estas citas musicales, especialmente las temáticas.

Para muchos aficionados a la música, las vacaciones son incluso sinónimo de hacer circuito por los principales festivales y disfrutar de sus grupos favoritos o de las novedades que ofrece el mercado cultural. Sin embargo, qué pasa si la organización no cumple con lo anunciado. Mucha gente ve cada año como cambian los artistas o hay cancelaciones y la política de devolución no les deja satisfechos.

También durante la celebración de estos festivales los consumidores tienen derechos y tienen que saber cómo reclamar con garantías, como explica Pilar Ruiz. El primer consejo es claro y es documentarse bien a la hora de adquirir las entradas.

Todo por escrito

Al final muchas veces se hace la compra y no se mira la temida letra pequeña. "En los festivales también ocurren a veces problemas y tenemos que saber que hay que reclamar siempre que ocurran. Si hay cancelaciones o cambios en el cartel, los organizadores deben ofrecer el reembolso de la entrada a los consumidores o una compensación parcial. Sin embargo, todo ello depende de las condiciones del evento y hay que leer la letra pequeña".

Desde Thader Consumo recomiendan conocer la política de la empresa antes de adquirir las entradas. También reconocen que en los festivales al aire libre, que están expuestos a las condiciones climáticas, no todos los organizadores ofrecen la misma compensación si hay una suspensión.

Si el festival va dentro de un paquete, la organización debe responder siempre ante eventualidades: "Si coges un pack con zona de acampada, por ejemplo, deben responder sí o sí si tienes una incidencia", indica Ruiz.





Pero surja el problema que surja, hay consejos básicos para poder obtener la compensación. "La reclamación debe iniciarse dirigiéndose primero a la organización y mejor que sea por escrito. Primordial es guardar todo; las entradas, el justificante de pago y cualquier comunicado que haya hecho la organización durante las fechas previas al evento".

En ese sentido, nos advierte que cuanto más completa sea nuestra documentación, más posibilidades tendremos de que prospere el recurso realizado. "Cuantos más documentos se aporten mucho mejor. Junto a los documentos, si hay grabaciones y fotografías sobre lo que ha pasado será más sencillo".

En caso de que no prospere la queja ante los responsables del festival, las oficinas de consumo son la mejor alternativa. Aconsejan no quedarse sin reclamar ante un incumplimiento de las condiciones que dejará al consumidor con un mal sabor de boca y reitera que "No olviden leerlo todo, el cartel, los correos, proteger sus pertenencias durante el evento y disfrutar de la experiencia".