Los hosteleros de Cartagena se lo replantean, 40 cancelaciones por la lluvia

El fenómeno de las cancelaciones de mesas en la hostelería es algo que está ocurriendo en todo el país. Cartagena, ciudad turística, no se libra de esa falta de cumplimiento por parte de quienes se aseguran una mesa en un restaurante y luego deciden no ir. El perjuicio para el empresario va desde la pérdida de esa mesa que podría haber ocupado otra gente, la económica si había un producto específico y la anímica, porque el cabreo es tremendo.

Algunos anulan la cita, aunque sea tarde porque casi siempre es a pocos minutos. Otros lo hacen con excusas poco creíbles, pero hay quien ni siquiera da señales de vida en el día de la comida o la cena. El daño es mayor cuando son mesas amplias y en fechas especiales o en fin de semana en el que el movimiento es grande tanto en el centro como en la costa.

José Luis Gestoso, vicepresidente de Hostecar, asegura que es un fenómeno cada vez más habitual. "Es un gran problema que tenemos, porque no tenemos la costumbre de coger la tarjeta de crédito que hace que se lo piensen más. Hay gente que hace reservas y luego no acude especialmente los fines de semana y es una pérdida grande para los empresarios. Te cansas de decir que no tienes mesas libres a los interesados y luego anulan a diez minutos del final y te dejan tirado y sin opciones".

Están indignados y se plantean las medidas a tomar, aunque no es fácil cambiar de dinámicas de trabajo.

Pedir la tarjeta

De momento están asumiendo con entereza la situación, pero se están cansando y empiezan a plantearse copiar el método de Madrid. "Allí en Madrid, creo que la costumbre es pedir una tarjeta en el momento de la reserva. Así, si anulan y la excusa no es seria, hacen un pequeño cargo, sobre todo en mesas grandes. Tendremos que plantearnos hacerlo así, como en los hoteles, cuando sean por ejemplo mesas de más de seis". Siempre asumen el gasto los empresarios que ya de por sí tienen que asumir otros problemas.

En estas fechas, el problema se traslada a las playas. Las temperaturas veraniegas invitan al primer baño y a comer cerquita del mar, por lo que en la zona es difícil reservar. El problema, o uno de ellos, está cuando cambia inesperadamente el tiempo y sopla mucho el viento o llueve.

Hasta triples reservas

Si ya es poco cívico anular o ni siquiera avisar con una reserva, han detectado a algunos usuarios de restaurantes que van un paso más allá. Hay gente que reserva de forma múltiple. "Hay gente que hace hasta tres reservas para asegurarse la mesa y luego decidir la que más le apetece y cancelan a diez minutos del servicio". Dice que no se puede generalizar, pero que no es tampoco ocasional. El pasado fin de semana, con la lluvia, un empresario alcanzó el top del despropósito."Hay un restaurante que el domingo pasado tuvo cuarenta cancelaciones y en algunos casos no se presentaron ni avisaron. El tiempo no acompañaba, pero otras personas preguntaban por mesas y no se les pudo atender". Algunos no avisaron y otros lo hicieron con quince minutos de antelación.