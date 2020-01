Los funcionarios del ayuntamiento amenazan con seguir a los cargos políticos en sus actos oficiales

Los sindicatos de funcionarios de Cartagena amenazan con emprender esta semana movilizaciones contra el Gobierno de Castejón si no cumple con el acuerdo que ella misma firmó en abril para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales donde entre otros puntos se contemplan subidas de las retribuciones.

Los sindicatos rechazan volver a negociar y cualquier otra oferta que no esté contemplada en el acuerdo. Mantienen activo un comité de crisis y la convocatoria de asambleas donde decidirán las movilizaciones a emprender. Por ahora descartan una huelga aunque están dispuestos a realizar un seguimiento de los cargos políticos en todos los actos oficiales, según ha anunciado hoy el secretario de organización de UGT en el ayuntamiento de Cartagena, Juan Jesús Moreno Moreno.

La suspensión del acuerdo acordado en su día fue adoptada por la Junta de Gobierno hace una semana para evitar un incremento de 15 millones de euros del gasto de personal en los dos próximos presupuestos municipales que el ayuntamiento dice que no podrá asumir. El representante sindical ha dicho no entender como en abril no se dudó de la viabilidad del acuerdo cuando lo firmó la propia Ana Belén Castejón.

Los sindicatos que han convocado una asamblea de funcionarios este jueves tampoco descartan llevar el tema a los tribunales.