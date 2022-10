Los cartageneros ahorrarán más de 6 millones en tasas y las pymes no pagarán por la licencia de apertura

El Ayuntamiento mantendrá libre de tasas la apertura de negocios en Cartagenay no aplicará la subida del IPC en las tasas y precios públicos por segundo año consecutivo, lo que elevará a más de 6 millones de euros el ahorro fiscal para los cartageneros, según ha dicho la alcaldesa, Noelia Arroyo. Los cálculos municipales estiman que durante 2023 la actualización del 10 % del IPC en las tasas y precios públicos para 2023 supondría un aumento de la recaudación de3,8 millones de euros.



“Por tercer año consecutivo en Cartagena no se pagará por abrir un negocio y será el segundo año en el decidimos no aplicar la subidas del IPC a las tasas y precios públicos. Solo estas medidas suman un ahorro superior a los6 millones en tasas a las familias, que seguirán en los bolsillos de los cartageneros para ayudarles en estos momentos de crisis”, ha indicado Arroyo.



La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ha adoptado otras decisiones dirigidas al ahorro en las pequeñas y medianas empresas, como la rebajas del 20% en la tarifa del agua para el comercio y la hostelería.



Arroyo ha dicho que estas medidas se van a mantener a pesar de las subidas de salarios que negocia el Gobierno central y que va a suponer un aumento de un mínimo de 4,5 millones de euros en gastos de personal entre 2022 y 2023.



“Sube la energía, suben los contratos y suben los sueldos. Son efectos de la crisis y de la mala gestiónque se ha hecho de la crisis por parte del Gobierno de España. No podemos cargar todos esos costes sobre el bolsillo de los cartageneros y por eso los ayuntamientos exigimos que el gobierno nos adelante fondos de esos ingresos extraordinarios que ha recaudado por mantener los impuestos altos”, ha subrayado Arroyo.