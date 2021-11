Los agricultores critican las medidas sobre el Mar Menor anunciadas por la ministra

Los agricultores que se han reunido este jueves con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para recibir la información sobre el plan del Gobierno central acerca del Mar Menor lo ven con suspicacia y falta de concrección.



El mas crítico ha sido el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, que aunque en general ha obtenido una impresión positiva de la visita, lamentó que se esté centralizando gran parte del problema en la agricultura de regadío que él representa cuando a su juicio son otros muchos los orígenes del problerma.



Asimismo observó que los plazos de ejecución de algunas actuaciones se aplazan en el tiempo, cuando, a su parecer, deberían ser inmediatas, "y no se pueden dilatar hasta 2025 la construcción de una nueva tubería de 14 kilómetros de bombeo en la rambla del Albujón que evite la entrada de nutrientes al mar Menor. Además las actuaciones en saneamiento no se pueden derivar hasta 2027", agregó.



También crítico con Ribera ha sido el presidente de los exportadores agrícolas Proexport, Manuel Marín, quien ha comentado a Efe que le han pedido "máxima celeridad" porque cuando hay un problema hay que acometer soluciones urgentes y no se puede dilatar ésto mas, añadió.



Marín ha confesado que el documento lo han visto a primera vista "carente de actuaciones y de extraer agua del acuífero porque sino seguirá vertiendo". Reconoció que en el pasado se pudieron hacer las cosas mejor, pero ahora hay que acometer diversas actuaciones que no ha apreciado. Los mas de 300 millones planteados desde el ministerio, para Marín, "llegan tarde" y falta todavía ver una partida para extraer el agua del acuífero que llega al mar.



El secretario general de UPA, Marcos Alarcón, aseguró a la ministra la total colaboración de la agricultura familiar que representa para resolver el problema, pero también le han advertido de la necesidad de supervivencia de una agricultura pequeña que es de regadío, "que es eficiente, es moderna y es exportadora" y que ve peligrar con estos planes de actuaciones en las cercanías de la laguna.



Por su parte, el presidente de cooperativas agrícolas FECOAM, Santiago Martínez, ha advertido de la falta de coincidencia en los pareceres de las personas que han sido convocadas esta mañana, pero destacó que lo importante es el mensaje de Teresa Ribera de pedir que las tres administraciones se pongan de acuerdo para solucionar el problema y poder coordinar así las soluciones que se han puesto sobre la mesa.



Por otro lado, expresó su preocupación porque no se ha explicado qué tipo de indemnizaciones recibirán aquellos agricultores a los que se les expropiará sus terrenos de cultivo en la franja próxima a la laguna de 1,5 kilómetro, por lo que han pedido por escrito que a esos agricultores que dejan de cultivar deben de recibir alguna ayuda.