Los agentes de viajes se unen para reclamar un futuro tras el coronavirus

El coronavirus tiene por un lado la crisis sanitaria y por otro lado la social y económica. Hay muchos sectores cuya herida va a tardar en sanar y uno de ellos es el de los viajes. Es cierto que en estos días solo se puede viajar con la imaginación, pero los empresarios no se parar a pensar. Se están organizando. Son días de ertes, de preocupaciones de los autónomos y de asumir que muchas empresas no volverán a abrir sus puertas porque además es difícil saber cuándo se pasará el miedo tras el confinamiento.

Con el cierre de los negocios, muchas agencias han tenido que devolver a viajeros que tenían fuera del país- Esos viajeros han sido atendidos a pesar de que suponen más gastos. Han creado una plataforma que ya cuenta con más de 5.000 de las alrededor de 9.000 empresas y se van a constituir como asociación para reivindicar unos derechos que consideran que les están negando con las medidas tomadas por el gobierno de la Nación. David Blasco es uno de los representantes de la Región. Sabe que les espera un camino complicado. Viajar no es como ir a un bar. La vuelta a la normlidad será más lenta. "Damos empleo a 20.000 personas entre autónomos y empleados. Hemos caido los primeros y seremos los últimos en recuperarnos.El dinero que se pierde ahora es irrecuparable".

Principales problemas

Son un sector muy sensible al miedo. Ellos también tienen miedos. "Estamos peleando a todos los niveles para que se lleve por delante al menor número posible, pero habrá cierres. Creo que las ayudas están siendo de 0 o menos 1. No facturamos, pero hoy ya nos han pasado el autonómo. Las obligaciones prosiguen. No suavizan nada aunque se pide por activa y por pasiva para que haya una condonación y nos eximan del pago en estos dos o tres meses de ingresos 0". Los gastos corrientes también siguen y ya se han aprobado algunos ertes. "No queremos préstamos para empeñarnos, queremos ayudas de verdad pero no las vemos reflejadas", explica Blasco.

Generan 10 billones de euros al año y en el mejor de los escenarios llegaría la normalidad en junio. "Las pérdidas serían de unos 40.0000 millones de euros, un 3% del PIB. Nos dicen pagad el autonómo que si luego se justifica, pero si estamos cerrados desde el día 13. No es que no queramos pagar el trimestre pero que den unos plazos. Los gestores van locos solicitando esas ayudas que no vemos llegar".

Además, están cabreados con la campaña de desprestigio que les hacen las asociaciones de consumidores con el tema de las reclamaciones.