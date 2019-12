Los abogados no descartan paros ante los impagos al turno de oficio

Los ciudadanos intentan zanjar sus cuentas pendientes antes de iniciar un nuevo año, pero no pasa en todos los ámbitos de la vida y un claro ejemplo es el sector de la justicia. Los problemas no se quedan en este 2019 y el 2020 empezará movido. Hay un asunto que consideran que se eterniza. El turno de oficio ha cumplido este año con sus obligaciones ofreciendo justicia plena a quienes no pueden costear de otro modo los gastos que supone. Sin embargo, se marchan al 2020 sin cobrar y con pocas esperanzas de que el nuevo Gobierno vaya a poner una solución por la vía rápida. Así lo ha expresado en COPE el Decano del colegio de abogados de Cartagena. Antonio Navarro avisa que si no llega la solución tendrán que tomar medidas y que no descartan paros de una duración indeterminada para defender lo suyos.

Las consecuencias serían graves y obvias para quienes necesitaran de sus servicios, pero están cansados de que los diferentes cambios de gobierno no hayan supuesto avances en materia de justicia. Sienten que no les importan a ningún político y tendrán que actuar para reivindicar lo que les corresponde sin hablar de las diferencias enormes de sueldos entre un turno de oficio en la Región y otras que salen mucho más beneficiadas.

En los deseos para un 2020 próspero, Navarro incluye que se inicie la construcción de la ciudad de la justicia, que haya acuerdo entre las diferentes administraciones desbloqueando un proyecto que llevan años reivindicando y que es necesaria para el sector, pero que recpercutirá en los cartageneros.