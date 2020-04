Los abogados de Cartagena autogestionan la crisis del coronavirus

Los abogados de Cartagena están teniendo que ser los propios gestores de la crisis provocada en el sector por el coronavirus. Desde el principio reaccionaron bien y ellos por sus propios medios y a través de donaciones y adquisiciones dotaron al personal de medidas de seguridad sanitaria. Consiguieron mascarillas y diferentes protecciones ante lo que consideran una falta de respuesta más por parte de un Ministerio que consideran se olvida de ellos. Los abogados son esenciales para defender los intereses de los ciudadanos en casos urgentes que no pueden esperar, entre otros los detenidos en estas fechas.

Buscan todas las opciones para mantener la seguridad en las distancias en los procesos porque se puede poner em riesgo al propio abogado, al defendido, a los agentes de seguridad presentes y por la forma en la que se propaga el covid_19 a todas las familias de los citados.La asistencia al detenido, bien particular o del turno de oficio no entiende de confinamiento, porque sin ellos no habría derecho a la defensa que es un derecho fundamental ni justicia gratuita para los más desfavorecidos. De tener expendientes electrónicosy es solo un ejemplo, muchos abogados podrían estar teletrabajando.

Importante avance

No olvidan tampoco los impagos, pero en este caso priorizan la seguridad y les está tocando ser Juan Palomo "yo me lo guiso y yo me lo como". Desde la junta de Gobierno del colegio cartagenero están luchando por eso y han alcanzado un protocolo con la comisaría de la Policía Nacional para atender telemáticamente o telefónicamente a los detenidos o investigados. Un abogado que es informado de una detención debe acudir y reunirse con el detenido en tres horas. Este protocolo evita el contacto físico y aunque agradecen la colaboración del comisario receptivo en todo caso, los medios con los que cuentan se limitan a la opción de hacerlo por teléfono.

Si bien para esa primera es un método aceptable, siempre según la decisión del letrado y del cliente, no es una opción que les guste demasiado para la declaración en sí como nos explica el diputado segundo Jose Manuel Cubillas y puede hacer que recomienden a los defendidos declarar tan solo ante el estamento judicial, aunque esa recomendación no forma parte del protocolo que estará vigente desde el miércoles Santo. Son pequeños avances, pero la lucha prosigue y van a intentar conseguir un acuerdo similar con la policía local y la guardia civil. Agradecen el apoyo de Don Damián Romero, comisario jefe y de José Antonio Bernal, jefe de la policía judicial por su predisposición y su salvaguarda de la seguridad para este colectivo.

Ellos se sienten olvidados, pero no olvidan defender a los más olvidados de la sociedad cuyos problemas no entienden de pandemias o de coronavirus.