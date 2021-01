López tendrá que pagar una multa por coacciones al jefe de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena

José López, ha sido condenado a una multa de 360 euros por un delito leve de coacciones por gritar a un funcionario municipal expresiones como “no te vas de aquí hasta que no enseñes el expediente” con el fin de conseguir un documento.

El juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena considera probado, en una sentencia dictada ayer, que el 26 de junio de 2020 López, junto con los concejales de MC Jesús Giménez y María José Soler y un asesor del partido, entraron en el despacho de la asesora jurídica de la concejalía de Infraestructuras para visualizar un expediente al que se le había dado acceso.

Cuando el entonces jefe de Infraestructuras del consistorio se negó a entregarlo “por estar pendiente de unos informes”, López comenzó “a levantar la voz”, profiriendo la expresión “no me voy de aquí sin el expediente, tengo que ver el expediente, no te vas de aquí hasta que no se enseñes el expediente”.

En ese momento, el funcionario intentó salir del despacho, pero el portavoz cartagenerista se lo impidió, dejándole salir después.

La sentencia afirma que los hechos constituyen un delito leve de coacciones, pero descarta el delito de amenaza porque “no se anuncia un mal al destinatario”.

El fallo condena a López a una multa de 360 euros, correspondiente a 45 días con una cuota diaria de 8 euros. EFE