López Miras sigue sin descartar un gobierno del PP en el ayuntamiento de Cartagena

El presidente del Partido Poular de la Región de Murcia ha dicho esta mañana que no renuncian a gobernar el ayuntamiento de Cartagena a pesar de no contar con mayoría y después de que el PSOE haya cerrado la puerta a un acuerdo para desbancar a Movimiento Ciudadano.

Fernando López Miras asegura que el partido sigue trabajando para llegar al pleno con la intención de gobernar y no lo descarta.

El presidente regional en funciones ha sido tajante a la hora de señalar que "no descarta" hacerse con el gobierno de Cartagena,"Somos un partido con vocación de gobierno y lo vamos a intentar, evidentemente" ha manifestado.

Asegura que los mejores años de Cartagena han sido con el PP gobernando la ciudad."Es idudable que los veite años del PP han traido progreso y properidad" ha comentado López Miras.

Tras las elecciones ningún partido en Cartagena cuenta con mayoría absoluta para poder gobernar y son necesarios pactos. El partido con más concejales, MC, ha anunciado que llegará al pleno con la intención de gobernar en solitario y ha rechazado pactos de investidura con populares y socialistas.

El PP ofreció la pasada semana al PSOE y otras formaciones un acuerdo para evitar un gobierno de José López, un acuerdo que no ha prosperado por el rechazo de la dirección regional de los socialistas.