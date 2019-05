López: "Controlar la situación no es echar los tanques a la calle"

Movimiento Ciudadano ha vuelto a criticar la gestión que ha realizado el Ayuntamiento con las fiestas de las Cruces de Mayo que comienzan hoy.

López, que ha tenido duras críticas contra el Gobierno socialista, ha responsabilizado directamente de todo a la alcaldesa por no haber sabido manejar el tema desde el principio y ha recordado que cuando él era alcalde la música se quitaba a la una de la madrugada y los hosteleros pagaron los aseos químicos.

Asegura que los problemas se podrían haber evitado dialogando con todas las partes y atendiendo a las numerosas peticiones de reunión del sector hostelero.

López ha asegurado que con una simple APP para móviles se podría haber solucionado todo conectando los equipos de sonido a una matriz de control. "Controlar la situación no es ni echar los tanques a la calle ni que esto se convierta en una bacanal. Está el sentido común y el término medio", ha señalado López.

El exalcalde le ha dicho textualmente a Castejón: "si no vas a resolver los problemas, quédate en tu casa y encárgate de las pelotas galileas o cualquier otra fiesta más cercana".

También ha apelado a la coherencia de los gobernantes y se ha referido al cierre de campaña del PSOE el pasado viernes. "Lo que no puedes decir es que no se pueden hacer conciertos y dos días antes hacer un concierto de fin de campaña en la plaza del Rey a las doce de la noche".