López Calderón celebra el regreso de las procesiones a la calle durante el pregón de Semana Santa

El Teatro Circo de Cartagena ha acogido el Pregón de Semana Santa 2022 de Cartagena a cargo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, en su discurso de bienvenida ha querido agradecer al JEMAD que se haya convertido en pregonero de la Semana Santa 2022 a pesar de "la delicada situación que vivimos actualmente ha multiplicado su trabajo y sus obligaciones".

López Calderón durante el pregón ha recordado que, como “cartagenero ausente en Madrid”, vive el anuncio de la Semana Santa “con la mente, la imaginación, puesta en lo que sucede en nuestra tierra natal”. Por este motivo, el día posterior al Miércoles de Ceniza, acuden “ilusionados” a su propia celebración, que han bautizado como Jueves de Ceniza.



“Día en que nos reunimos en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, acompañados habitualmente de una representación de las Cofradías y Ayuntamiento de Cartagena, junto a la imagen de nuestra querida Virgen de la Caridad, para participar en la celebración de la Eucaristía y cantar la Salve cartagenera a Nuestra Señora”, ha explicado el pregonero.



“Nunca se me olvidarán esos días previos a la Semana Santa en que acompañando a dos de mis tíos, californios hasta la médula, Juan Alessón y Esteban Calderón, iba a la Cofradía California y ayudaba, o al menos eso creía yo, al inolvidable Balbino de la Cerra en su labor de cargo de guardalmacén general, en su agotadora tarea de sacar y preparar los vestuarios de las distintas agrupaciones que, recuerdo, muchos estaban almacenados en los pisos altos de la cofradía en unos armarios, para mí enormes, y en sitios recónditos y a veces de difícil acceso”, ha recordado también López Calderón.



El JEMAD ha hecho un recorrido por los principales eventos de la Semana Santa poniendo en valor el trabajo de cada una de las cuatro cofradías portuarias, haciendo especial mención a algunos detalles como son los tronos cartageneros y las bandas musicales que las acompañan en su marcha por las calles del casco histórico de Cartagena.



“¿Qué cartagenero no se emociona, no vibra, al escuchar esa música tradicional de nuestra Semana Santa, que se nos graba desde pequeños, más que en la memoria en el alma, y que nos traslada instantáneamente a nuestra tierra cada vez que la escuchamos fuera de ella en el lugar o las circunstancias que sean?”, se preguntaba López Calderón durante el anunciamiento de la Semana Santa.



“Como nos pasa a todos en cierta forma, mi familia y mi lugar de nacimiento, en este caso Cartagena, han modulado de una manera trascendental todo lo que soy: cristiano, militar y marino. Características que se corresponden, que definen una buena parte de lo que es la misma Cartagena y que me identifican con ella”, ha dicho el pregonero.



“Aprovechemos todas las ocasiones que nos traerá esta próxima Semana Santa, la primera que viviremos con cierta normalidad tras la llegada de la pandemia, para seguir los pasos de Cristo, en la liturgia y en las procesiones, convirtiéndonos en un actor, en un personaje más que se encuentra en Jerusalén esos días y participa en aquellos acontecimientos ocurridos hace casi 2000 años, y que ese seguimiento continúe sininterrupción hasta la Semana Santa del año 2023”, ha concluido el pregonero.



Todo el pregón ha estado armonizado por diferentes piezas de Semana Santa interpretadas por la Agrupación Musical Sauces. A la salida del evento, se ha obsequiado a los asistentes el pregón a modo de libro.



Finalizado el pregón, la alcaldesa de Cartagena, Noelia, ha hecho entrega de una placa y un escudo de oro a Teodoro Esteban López Calderón, y el tradicional broche y placa a la nazarena, Pilar Giménez Rubio.

NAZARENA MAYOR



También la Nazarena Mayor del 2020, último año en el que se había llevado a cabo el anuncio de la Semana Santa, Manoli Borrego, le ha entregado a su predecesora, Pilar Giménez Rubio, un ramo de flores como relevo simbólico.



La Nazarena Mayor ha querido reivindicar el papel de la mujer en la Semana Santa. "Quiero representaros a todas, a las que trabajabais desde la trastienda, a las que antes planchabais túnicas y a las que ahora forman parte de las directivas y tienen la oportunidad de tomar decisiones", se ha dirigido Giménez Rubio a las mujeres de la Semana Santa cartagenera. "Voy a seguir trabajando para que todos, hombres y mujeres, sean iguales", ha añadido.

ACTO

El acto protocolario ha contado con la presencia de autoridades locales y regionales como; el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, el Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez; el almirante de Acción Marítima, Juan Luis Sobrino, el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño; la rectora de la Universidad Politécnica, Beatriz Miguel y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz. entre otras. También, como es lógico, cuatro los hermanos mayores, marrajo, californio, resucitado y del Socorro, Francisco Pagán, Juan Carlos de la Cerra, Maríén García Boj y Manuel Martínez Guillén.



Al pregón de la Semana Santa de Cartagena 2022 han asistido en torno a 600 personas que han acudido al Nuevo Teatro Circo para dar la bienvenida a la Semana Santa en Cartagena.