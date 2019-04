La lluvia da una tregua al campo de Cartagena

Nunca llueve a gusto de todos. Eso dice el refrán y se ha cumplido en los últimos días en Cartagena con un episodio de lluvias que aunque anunciado, no se terminaba de esperar. Tres procesiones se han quedado sin salir en la ciudad, pero al menos el agua ha sido buena para un sector que lo pasa mal ante la sequía de la zona.

Los agricultores han recibido la lluvia con inmensa alegría. Ha sido muy positiva en la producción de cítricos, y sobre todo para los cultivos de secano. No ha perjudicado a la patata, porque no ha producido ningún daño y esa es otra gran noticia. No se han podido salvar los cereales, porque ya la situación era muy compleja. No recuerdan un abril tan lluvioso con tantos días de agua seguidos y con un resultado tan positivo.

La única pega que ponen es el de los vertidos y una vieja reivindicación de los agricultores. Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena, pide movimientos en las administraciones. "Aprovecho para pedir que nos hagan caso a la demanda de que se hagan infraestructuras de la zona alta de la cabecera para que ese agua que ha caido no vaya al Mar Menor a través de la ramblas. Si se retiene ese agua sería muy interesante para que se eviten más vertidos dada la situación del Mar Mneos y para ello hay que hacer infraestructuras hidráulicas y espero que todas las administraciones nos hagan caso porque es una vieja demanda que ya hemos planteado".

El agua servirá para que tengan un periodo mas tranquilo. Tienen una tregua hasta aproximadamente hasta el 15 de mayo sin tener que demandar agua para sacar adelante sus producciones.