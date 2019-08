La lluvia 'planta' al campo de Cartagena

Dana no ha cumplido con las expectativas generadas. Aunque la buena noticia es que no ha habido granizo y se han evitado daños, pero el agua no ha caido como se esperaba en el campo de Cartagena. No perdían la esperanza de que llueva hasta que el avsio naranaja se cumpla alrededor de las seis de la tarde. Vicente Carrión, de Coag, lamenta que la lluvia haya sido muy escasa y que sobre todo haya incidido en la zona del Mar Menos. De hecho, destaca que en el campo se ha trabajado con total normalidad durante la jornada. Tampoco en Cartagena, donde apenas ha llovido esta mañana, se han producido incidencias que hayan necesitado la atención de la policía o bomberos. Desde el 112 reconocen que ha sido una jornada tranquila sin excesivas llamadas de la zona.

En la zona de la costa cartagenera sí han sido más constantes los procesos tormentosos y la lluvia ha caido con algo más de intensidad, aunque sin demasiada incidencia reseñable. Lo que sí hay multitud de playas con banderas rojas y amarillas.

Bandera roja en:

Cartagena, playas del Monteblanco, Galúa, Las Sirenas, playa de Levante de Cabo de Palos

San Javier, playas del Banco del Tabal (sur y norte), Pedrucho (sur y norte), Arenal (sur y norte), Estacio (sur y norte) y de la Ensenada del Esparto (sur, centro y norte)

Bandera amarilla en Cartagena, playas de Entremares, Zeus y Calblanque