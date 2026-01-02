La lluvia obliga a los Reyes Magos a adelantar su visita a Cartagena

La previsión de lluvias para los próximos días ha provocado la suspensión de la tradicional cabalgata de Reyes en Cartagena. Ante esta situación, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han decidido adelantar su visita a este sábado para poder mantener su encuentro con todos los niños de la ciudad y celebrar un pasacalles extraordinario por la tarde.

Recepción real por la mañana

La jornada comenzará este sábado a las 11 y media de la mañana en la plaza de Licue, punto de llegada de los Reyes Magos. Desde allí, y tras reunirse con sus carteros reales, se desplazarán a pie hasta el Palacio Consistorial, donde ofrecerán su tradicional recepción durante el resto de la mañana para que los más pequeños puedan entregar sus cartas.

Ayuntamiento de Cartagena Cabalgata de Cartagena

Pasacalles vespertino en el puerto

Aunque la gran cabalgata queda suspendida, la magia no se perderá. Por la tarde, Sus Majestades protagonizarán un pasacalles extraordinario a partir de las seis de la tarde. El recorrido se iniciará en la Pescadería y avanzará por todo el paseo Alfonso XII hasta culminar en la plaza del Ayuntamiento sobre las siete de la tarde.

Roscón de Reyes para terminar

La llegada a la plaza del Ayuntamiento marcará el inicio del fin de fiesta. En ese punto, los voluntarios y ayudantes de los Reyes Magos se sumarán para repartir el tradicional roscón de Reyes de COPE entre los asistentes. La programación de actividades previas en la plaza comenzará a las cinco de la tarde para animar la espera de la comitiva real.