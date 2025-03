Lluvia de millones en el barrio cartagenero de Los Dolores con el Cuponazo de la ONCE

El mes de marzo, que tan atípico ha sido en cuanto a la climatología, va a terminar en Cartagena repartiendo una lluvia de millones en el castizo barrio de Los Dolores. El premio reciente más importante que se recuerda.

Este viernes 28 de marzo, el Agente Vendedor, Elías Martínez, ha repartido 7.600.000€ en el barrio. 40 cupones premiados con 40.000€ y 1 cupón a la serie de 6.000.000€.

Está feliz. Era su día de descanso, pero es el hombre del día y ha acudido a la zona donde vende desde hace diez años. Recibe las felicitaciones del pueblo y es un hombre asimilando que ha hecho millonaria a una persona y muy felices a otras cuarenta.

un día inolvidable

Todavía no lo termina de creer. "Pues ya ves, una alegría tremenda. He dado la suerte aquí en Cartagena, en Los Dolores, y se ha llevado mucha gente una alegría muy buena". Había dado hasta 35.000 euros, pero nunca una cifra así.

"Sí, he dado más premios de 35.000 euros, pero vamos, el de seis millones de euros, una primera vez lo he dado. Y ahí llevo una alegría, vamos, que estoy nervioso perdido, vamos", advierte el vendedor.

Desconocía que había otorgado la suerte. "Me han llamado y me lo han comunicado. O sea que... y me han dicho, ponte el chaleco y vete para allá. Siento mucha alegría porque, te digo, aquí en Los Dolores toda la gente es trabajadora y me da mucha alegría".

Dice que por su puesto de trabajo pasa mucha gente y no sabe a quién le ha tocado, pero recuerda perfectamente el número. "El número es 69.254. Lo que pasa es que normalmente siempre llevamos tiras sueltas y luego llevamos varias tiras del mismo número".

"Entonces yo, digamos, a los clientes de aquí, de Los Dolores, los más cercanos, a no ser que el cliente me pida otro número, le doy el número que más tengo". Lo normal dice es que se haya repartido en el pueblo.

Espera que esto ayude a vender más. "A ver, desde aquí donde está el kiosco, en la calle Soledad, pues se activa mucho más, tanto para mí como para la empresa. Ahora en el bar que hay aquí a un señor con un cupón premiado".

Dice que le hacía mucha falta y es que dice Elías que hay mucha gente retirada y que con esos 40.000 euros va a tener una etapa mucho más tranquila. Está pleno de orgullo. El Cuponazo de los viernes del 28 de marzo estará grabado para siempre en su mente.

Este cupón que emite la ONCE utiliza la recaudación para ayudar a la inclusión de personas con discapacidad. Su oferta ha variado mucho en los últimos años más allá del cupón diario y los extras especiales.

Junto a Elías está Gemma Pozo, la directora de la Once en Cartagena. No cabe en sí de gozo. "Han sido 7.600.000 euros. yo te puedo garantizar que no hay un sábado que me haya levantado tan temprano y con tanta potencia".

Está el dinero bien repartido y el pueblo es feliz. "Esta mañana estoy aquí con Elías, nuestro agente vendedor, y no hace nada más que la gente acercarse. Bueno, es que es alucinante y es emocionante. A darle la enhorabuena, a darle las gracias, a llorar, el bar de al lado es tan de fiesta, bueno, una locura", explica Gemma.

importante labor social

El dinero que se paga con los cupones es una ayuda inmensa para ellos. " A la ONCE le da una satisfacción muy grande el poder devolver esa confianza con estos premios que tenemos aquí, devolver esa confianza que deposita la sociedad cartagenera cada día al comprar los productos de juego social y responsable de la ONCE, porque con cada céntimo, con cada poquito que podemos poner cada uno, aparte de que nos toque premios como este, estamos sustentando unos servicios sociales que presta la ONCE a personas ciegas"

Hay desde bebés hasta ancianos. "Las personas ciegas que llegan a la ONCE sean… Nosotros atendemos a más de 2.500 personas, y te podría hablar de números más… En la región de Murcia, más de 2.500, ¿no? Es personas que desde que nacen; tenemos bebés hasta la más veterana, de 106 años".

"Tenemos bebés y gente muy mayor. Nosotros atendemos a todas las edades, porque la situación vital de cada persona es única, y una persona ciega tiene que tener la autonomía, la capacidad, la vitalidad y la actitud como para poder enfrentar cualquier situación, cualquier momento de su vida y poder realizarse como persona. Ese es el objetivo fundamental de los servicios de la ONCE".