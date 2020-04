Si no te llaman, puedes llamar tú para hacerte donante

La sangre no se crea ni se fabrica. Solo llega a quienes la necesitan, también en medio de una pandemia como la provocada por el coronavirus, a través de los solidarios donantes. Los habituales están recibiendo en estos días un mensaje o una llamada del centro de hemodonación para acudir a su centro con todas las precauciones y siempre y cuando ni tengan síntomas ni incumplan las premisas lógicas de no estar resfriado, no haber viajado a zonas de conflicto con el virus y por supuesto que no duden si él o gente con la que comparten el confinamiento pueda tener el covid_19.

Sin embargo, en estos tiempos complicados en los que mucha gente saca la mejor parte de ellos, desde el centro de hemodonación también animan a hacer una llamada y convertirse en donantes que ofrezcan lo mejor que tenemos que es vida. Con cada donación se ayuda a salvar tres vidas, ya que hay enfermos que necesitan de ella durante todo el año y sus enfermedades no entienden de confinamientos o cuarentenas ni de coronavirus.

El teléfono que hay que marcar es el 968341990 o si prefieren hay un correo crh@carm.es y por cualquiera de los dos canales les dirán cuándo y cómo acercarse para que se cumplan escrupulosamente todos los protocolos de salud necesarios para evitar riesgos innecesarios. Invitan a que si se sale en estos días sea para donar sangre y poner el granito de arena para que las reservas regionales puedan seguir atendiendo a los pacientes. Plaquetas, glóbulos rojos...son básicos para que ellos puedan vivir y solo cuesta unos minutos en el centro hospitalario más cercano a cada uno y no duele.