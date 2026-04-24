Un llamamiento desde Cartagena a la humanidad para recordar a las víctimas de la migración en el mar

Una iniciativa del Círulo del Silencio de Cartagena hace un llamamiento a "olvidar mucho el debate político" y abordar el drama migratorio desde un "plano humano, sencillamente humano". El objetivo es trascender las ideologías para centrarse en el "corazón" y la "humanidad".

Esta perspectiva dio nombre a las jornadas del pasado mes de febrero, "Aquí solo queremos ser humanos", con las que se buscaba honrar la memoria de las personas que pierden la vida en las rutas migratorias.

Como en esa fecha el temporal lo impidió, se retoma ahora el homenaje a las víctimas que se dejaron la vida en las rutas migratorias en el pasado 2025.

La memoria de un país de emigrantes

Desde la organización se recuerda que "España ha sido un país de migración" y se reflexiona sobre la rapidez con la que se olvida ese pasado ahora que se ha alcanzado un cierto nivel de vida. Se lanza una pregunta crítica sobre este olvido: "qué pronto nos olvidamos de aquellos que que están luchando por por escapar del hambre, de las guerras, del cambio climático". La reflexión concluye con una idea universal: "todos somos hijos de la madre tierra".

El refugiado climático, una figura emergente

En el texto se subraya que el cambio climático es ya un potente motor de la migración. Se señala que "el cambio climático está empujando a muchas personas a salir de sus países por las sequías, por la hambruna que la sequía genera".

Esto, se afirma, crea un dilema para muchos: "¿Resignarse a morirse de hambre en su país o mirar hacia Europa y ver cómo derrochamos?". A pesar de esta realidad, la figura del "refugiado climático" aún no está reconocida oficialmente por la ONU, aunque ya forma parte de los debates actuales.

Si intentamos ponerle cara y nombre a esas personas es escalofriante" María Jesús Achega Círculo del Silencio

Se destaca la precariedad de los medios con los que viajan los migrantes, como las pateras, y la frialdad de las cifras. Aunque se habla de 2.400 personas fallecidas, se admite que el dato en sí mismo "no nos impresiona".

El verdadero impacto, se asegura, llega al comprender las tragedias individuales que hay detrás de la estadística: "si intentamos ponerle cara y nombre a esas personas es escalofriante, escalofriante", y eso es lo que el homenaje pretende recordar y honrar.

Un homenaje en la 'Cola de la Ballena'

El homenaje se describe como un acto "muy emotivo" que tendrá lugar en las escaleras de la cola de la ballena, en el puerto de la ciudad este próximo domingo a las 12 del mediodía. La ceremonia incluirá una ofrenda floral en la que se lanzarán flores al agua. El propio título de las jornadas, "Aquí solo queremos ser humanos", encapsula el espíritu del encuentro.

Se extiende una invitación abierta "con mucho corazón" a todos los vecinos de la "acogedora" ciudad para que se sumen al acto. El propósito es claro: ya que "no hacemos grandes cosas por estas personas", al menos ofrecer "un recuerdo, un silencio, una oración, lo que cada uno quiera" por quienes han perecido en el Mediterráneo, el Atlántico u otras rutas migratorias.