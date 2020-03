El limbo legal en el que quedan las tintorerías con el coronavirus

La sorpresa del decreto de alarma y sus medidas llegó para todos los ciudadanos al conocer que se abrirían en un principio peluquerías y también las tintorerías a pesar de la situacion de confinamiento por el coronavirus y todo los cambios que ello está conllevando. Lo que fue una anécdota para todos, no lo es para los responsables y los trabajadores del sector de las tintorerías. Hemos hablado con el secretario de la asociación regional de tintorerías y el cabreo es superlativo. Se consideran en el limbo legal de esta situación y se ven seriamente perjudicados.

Casi un 98% de los establecimientos están cerrados. Los que han probado a trabajar han tenido un cliente, alguna recogida o alguien que se acerca a preguntar cualquier cosa y hablamos de unos 70 negocios entre Albacete, Almería y la Región con alguna asociada de Alicante. No es rentable abrir las puertas y es peligroso a su modo de ver.

En el gremio no entienden si la recomendación es no salir nada más que para cosas imprescindibles que su negocio sea de máxima necesidad arriesgándose al contagio y perdiendo dinero si levantan la persiana. Por ello, se han unido a nivel nacional para reclamar que les bajen el iva que es del 21% al 4 o al 10% para ayudar al sector como nos explica Valentín Guillén, resaponsable en nuestra Comunidad Autónoma de las tintorerías y lavanderias. No son lavanderías industriales que puedan utilizar los servicios prioritarios y la la prioridad de la ciudadanía no tiene el foco en llevar prendas al tinte por lo que van a seguir luchando para obtener un compromiso por parte del Gobierno ante una situación que siguen sin entender tras muchos días de confinamiento.