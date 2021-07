Liberadas diez tortugas bobas nacidas en cautividad en 2020 en La Manga

Diez tortugas bobas de las nacidas en La Manga del Mar Menor el verano pasado han sido liberadas en la zona este jueves tras su cría en cautividad hasta alcanzar un peso y desarrollo suficientes para garantizar su supervivencia, informa el Gobierno murciano.



Han pasado las últimas semanas en el Oceanográfico de Valencia, donde se han sexado dos hembras y ocho machos que han permanecido en unas piscinas de aclimatación.



En lo que va de verano han sido localizados siete rastros de estos animales intentando desovar, uno en La Manga y seis en Calblanque, aunque por ahora sin éxito.



Se recomienda si se ve una en la playa mantenerse a no menos de 20 metros fuera de su campo de visión sin deslumbrarla con linternas, cámaras o teléfonos móviles y avisar al 112 lo antes posible para informar de su ubicación.



Si se localizan huellas, es importante no pisarlas o alterarlas y llamar a Emergencias, ya que puede haber un nido con huevos en su interior que necesiten protección hasta su eclosión.



El pasado verano tuvo lugar la segunda puesta documentada en la región, en la playa de la Cala del Esparto, en La Manga, uno de los once nidos detectados esa temporada en las costas españolas.



Tenía 102 huevos, de los que se descartaron dos desde el principio y se trasladaron diez al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, en Murcia, para su incubación, con lo que quedaron 90 en la playa en un nuevo nido a 500 metros del original en una zona más apta para su desarrollo, con un dique de contención para protegerlo del oleaje en caso de temporal.



Además, se cercó la zona y se balizó un perímetro que contó con vigilancia permanente, tras lo que a los cincuenta días eclosionaron solo tres huevos de la incubadora, con los otros siete sin desarrollo embrionario.



Pocos días después se produjo una primera emergencia masiva de cuarenta ejemplares y, tres jornadas más tarde, otras cuatro crías.



En el nido quedó un huevo con la cría casi a término, pero muerta, y 45 sin fecundar o desarrollar.



Todas las nacidas en la playa y en El Valle fueron trasladadas a los tanques de la estación de acuicultura marina que el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental tiene en San Pedro de Pinatar y al Arca del Mar de la Fundación Oceanográfico de Valencia para su cría en cautividad hasta alcanzar un peso que les permitiera aumentar sus posibilidades de supervivencia frente a depredadores una vez devueltas a la naturaleza.