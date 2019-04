Levy: "No hay mejor política de futuro que respetar y hacer velar nuestras raíces"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha visitado Cartagena, donde ha afirmado que "no hay mejor política de futuro que respetar y hacer valer nuestras raíces". Por eso, ha defendido que, "como responsables políticos, debemos potenciarlas y cuidarlas por la riqueza que aportan", y lo que suponen "para la promoción económica y turística".

Levy ha hecho estas declaraciones acompañada de la candidata a la alcaldía de la ciudad, Noelia Arroyo, y el alcalde de Boadilla del Monte, el cartagenero, Antonio González Terol, con quienes ha visitado la iglesia de Santa María de Gracia donde los miembros de las agrupaciones estaban volcados en la preparación y arreglo de los tronos de la procesión del Jueves Santo.

En este sentido, Levy ha mostrado su apoyo a la Semana Santa de Cartagena, y ha defendido su su valor patrimonial y turístico. "Debemos poner en valor el gran patrimonio cultural que es la Semana Santa", ha afirmado la dirigente 'popular, quien se ha referido también a "los sentimientos que aglutina".

"El Partido Popular defiende nuestras fiestas y tradiciones, hay que apostar por el futuro y la prosperidad económica que aportan" ha señalado Levy para resaltar "la gran riqueza cultural que tiene España", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha querido también mostrar "su apoyo", a Noelia Arroyo, "como mujer y política que ha sufrido en sus propias carnes el sectarismo de aquellos que señalan al rival político de forma despectiva y soez", en referencia a las manifestaciones del exalcalde de Cartagena, José López. "No todo vale en politica" ha añadido.

La candidata del PP a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha subrayado "el valor del patrimonio cultural" de la ciudad. Y ha dicho que "la promoción y gestión" de la Semana Santa debe hacerse "mucho mejor" de cómo lo hace el PSOE en su pacto con Movimiento Ciudadano. "Su mala gestión, la falta de planificación y de promoción ha hecho que una semana antes del inicio de la Semana Santa no pudieran reservarse las sillas".