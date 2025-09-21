Levantan una concentración de 10 motos acuáticas y una acampada de 14 autocaravanas en el Mar Menor

Capitanía Marítima y la Guardia Civil han levantado este domingo una concentración de 10 motos acuáticas y una acampada de 14 autocaravanas en el Mar Menor a petición de la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia.

“Es una zona protegida, no un circuito, y seguiremos actuando con firmeza para protegerlo”, ha manifestado su titular, Francisco Lucas, en un comunicado que detalla que la acampada ilegal era en la playa de Los Alemanes, en el kilómetro 1 de La Manga en Cartagena.

Los acampados serán sancionados por la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia.

Algunos participantes de la concentración convocada por redes sociales de internet han mostrado "bastante resistencia" al desalojo, pero finalmente han accedido a abandonar la zona tras la intervención de la Guardia Civil.