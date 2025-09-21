Levantan una concentración de 10 motos acuáticas y una acampada de 14 autocaravanas en el Mar Menor
En la operación han participado Guardia Civil y Capitanía Marítima
Cartagena - Publicado el
1 min lectura
Capitanía Marítima y la Guardia Civil han levantado este domingo una concentración de 10 motos acuáticas y una acampada de 14 autocaravanas en el Mar Menor a petición de la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia.
“Es una zona protegida, no un circuito, y seguiremos actuando con firmeza para protegerlo”, ha manifestado su titular, Francisco Lucas, en un comunicado que detalla que la acampada ilegal era en la playa de Los Alemanes, en el kilómetro 1 de La Manga en Cartagena.
Los acampados serán sancionados por la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia.
Algunos participantes de la concentración convocada por redes sociales de internet han mostrado "bastante resistencia" al desalojo, pero finalmente han accedido a abandonar la zona tras la intervención de la Guardia Civil.
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"Es un escupitajo en el honor y el sufrimiento de esas mujeres víctimas de esos maltratadores"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h