Lo que le piden a cuatro cartageneras en un foro en Tokio: "Marca España"

La vida está llena de tópicos y de leyendas y en cualquier momento te sorprenden con uno. Eso es lo que le ha pasado a cuatro jornadas que acaban de regresar a la ciudad después de una cita inolvidable en la que también tuvieron su 'sorpresa'.

Han pasado unos días en Japón intercambiando cultura y métodos educativos en el World School Forum, que ha contado con jóvenes de diversos países en una cita en la que han representado al colegio Miralmonte.

El objetivo del evento era hablar sobre los grandes desafíos culturales y educativos del mundo actual. Cada colegio aportaba parte de su cultura y de los planes de estudio que tienen en cada centro en un año importante en el que las chicas tendrán que afrontar la EBAU.

Reconocen que ha sido una experiencia fantástica. "Ha sido increíble. Han superado las expectativas con creces porque ya no ha sido sólo conocer la cultura japonesa, sino que además allí hemos coincidido con otros centros educativos de otros países como Finlandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Vietnam, Taiwán. Éramos más de 20 países y entonces claro cada uno ha compartido su cultura con el resto y ha sido bastante enriquecedor."

la aportación cartagenera

Cuando piensas en qué han pedido en Tokio sobre la cultura cartagenera te imaginas la historia de Carthagineses y Romanos, o el patrimonio arqueológico de los más de tres mil años de historia de una ciudad muy turística, pero ahí es cuando salta la sorpresa.

La profesora reconoce que entre otras cosas les encargaron algo muy español. "Nosotras tuvimos que hacer un espectáculo de folclore español. Hicimos un pequeño show de flamenco dentro de nuestras posibilidades, porque no somos expertas bailarinas". Sin duda, marca España. Además, en la Región hay varios certámenes importantes como el Cante de las Minas o el festival de flamenco de Lo Ferro.

Aun así, es solo la anécdota. Su aportación al fórum fue mayor. "Hicimos una pequeña clase de español. También hablamos de valores, cultura y educación, de cómo se imparte y cómo es el sistema educativo español y especialmente en nuestro centro".

Miralmonte Las cartageneras en una de las actividades

La experiencia para las tres jóvenes que les encantaría repetir en varios sentidos. "Las tres me dijeron si no podían repetir curso para volver el año que viene. El año que viene el foro además se realiza en Vietnam, que es otra oportunidad de conocer un país nuevo. Ya les dije que no, ellas tienen que centrase en el curso y en la EBAU y serán otros quienes peleen por ser los elegidos".

Han sido las únicas representantes españolas. Durante una intensa semana de actividades, han participado en debates, presentaciones y talleres centrados en temas globales como la diversidad cultural, la educación y los desafíos del siglo XXI. El World School Forum no solo fomenta el diálogo entre culturas, sino que también abre una ventana para que los estudiantes de Colegio Miralmonte se conviertan en ciudadanos globales y embajadores de la cultura y lengua española en un escenario internacional.

Han provechado la cita para generar un acuerdo de intercambio estudiantil que se iniciará con los estudios de una alumna japonesa durante cinco meses. Sin duda, un estímulo para los alumnos estos programas de internacionalización.