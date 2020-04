Lázaro Gomariz: "No sabía que el miedo se podía oler y palpar"

Quizás la fe le hace ser un poco más fuerte, pero Lázaro también tiene miedo. Él mismo lo explica "no existen héroes con capa. Los médicos, los capellanes, los limpiadores...hacemos nuestro trabajo por lo demás pero no estamos libres del miedo". De hecho Lázaro Gomariz, capellán en los hospitales, lleva tiempo sin ir a Molina a ver a sus padres. Tiene miedo de contagiarles. Es una situación rara para todos. Él está viendo el dolor de cerca en sus visitas a los hospitales. "No sabía que el miedo se puede palpar, s epuede oler y el miedo da vueltas por el hospital. Tenemos que hacer nuestro trabajo pero lo hacemos con nuestro propio miedo por nuetra gente a la que queremos". Se le hace muy raro hacer oraciones sin gente, pero es lo que debe hacer. Rezar por todos sus fieles para que esta pandemia del coronavirus se marche pronto.

El Cristo del Milagro

No es menos extraño el que esta madrugada empiece la Semana Santa más espiritual de la historia. "La Semana Santa es mucho más que procesiones y eso que yo estoy enamorado de las procesiones. Ayuda a mucha gente a vivir la fe. Es mentira que no haya Semana Santa. Lo celebraremos de otra forma, peor habrá Domingo de Ramos, Lunes Santo y celebraremos la Resurección. La Semana Santa es vivir la pasión y el dolor de Cristo y este año tenemos nuestros propios dolores. Podremos ver ese dolor en nosotros mismos".

Esta tarde, a partir de las 16 horas el Cristo del Socorro y la Soledad del Consuelo no se van a quedar en casa. Se harán las estaciones del Vía Crucis aunque tenga que ser a través del ordenador en los perfiles de redes sociales de la cofradía. "La fe entro a España por Cartagena y tenemos la primera procesión de España. El Cristo del Milagro no se va a quedar en casa hoy". Cada media hora se hará una de las estaciones que este año tendrán mensajes muy especiales porque se rezarán por los que han caido, por los que están el la lucha y por los que ayudan.