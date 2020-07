Las UCI de los hospitales de la Región, sin pacientes con Covid-19 por primera vez desde marzo

Por primera vez desde el pasado 12 de marzo ninguna persona se encuentra ingresada en cuidados intensivos en la Región de Murcia por coronavirus, y hay un total de cuatro brotes activos que suman 69 contagiados.

Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario en el que se ha acordado que el uso de la mascarilla sea obligatorio a partir de este lunes en todos los espacios públicos, abiertos y cerrados, de la región.

En total, este lunes se contabilizan cien contagios activos, 21 de los cuales están hospitalizados.

No obstante, la mayoría de esos casos no se deben a la gravedad de los pacientes sino que permanecen en los centros sanitarios por un motivo social, al no poder realizar un correcto aislamiento en sus domicilios.

En cuanto a los brotes, hay cuatro activos, siendo el más importante el relacionado con tres personas que viajaron desde Bolivia y que suma ya 60 personas contagiadas.

Además hay dos brotes familiares con tres afectados cada uno de ellos, y otro brote más relacionado con la llegada de una patera a las costas murcianas, en la que también tres personas dieron positivo.

El brote familiar de Torre Pacheco, que tenía tres contagios, ya se ha dado por cerrado