Las playas cartageneras del Mar Menor tendrán diez pasarelas y balnearios para el baño

El Ayuntamiento de Cartagena encargará la próxima semana la redacción del proyecto de instalación, en cinco nuevas ubicaciones, de las pasarelas que el próximo año podrán desplazarse de las localizaciones que ocupaban de manera temporal, cuando la consejería de Medio Ambiente construya el próximo año los balnearios en Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar.

La comisión del Mar Menor ha analizado las inversiones municipales en nueva maquinaria para el litoral, entre las que se encuentra la compra de una nueva limpia playas cuya adquisición ha sido licitada esta semana por 66.000 euros.

Noelia Arroyo ha recordado que están en marcha otras obras en la zona como la colocación de nueva iluminación led de tres calles de El Carmolí y trabajos de mejora del firme en diversas calles de Islas Menores.

La comisión ha tratado, igualmente, la licitación de esta semana por parte de la consejería de Medio Ambiente de los trabajos por más 730.000 euros para la impermeabilización y reparación de cinco kilómetros de la red de saneamiento de Cartagena en el Mar Menor, cuyo objetivo es prevenir tanto las filtraciones de las redes de saneamiento hacia el Mar Menor, como la entrada a las redes de aguas salobres procedentes de la capa freática. El concurso está abierto hasta noviembre y las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses.

La vicealcaldesa ha trasladado la preocupación del Gobierno municipal por las recientes declaraciones del secretario de Estado, Hugo Morán, cuestionando la construcción del colector norte previsto en el Plan Vertido Cero.

“Después de años de no hacer nada vemos que, ahora, el propio secretario de estado anuncia que no se va a realizar la más importante de las obras previstas para reducir la entrada de agua del freático al Mar Menor. ha indicado Arroyo.

"Sabemos que el principal problema del Mar es la entrada de agua dulce procedente del nivel freático. que está muy alto incluso en épocas sin lluvia. El bombeo de el Albujón es insuficiente y los expertos nos advierten que solo un drenaje como el que se ha proyectado puede impedirlo. No tiene sentido poner en cuestión esa inversión cuando no hay ninguna alternativa, porque dar marcha atrás es condenar a más años de inacción al Mar Menor, y éste no puede esperar”, ha señalado la vicealcaldesa.