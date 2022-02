Las fruterías de Cartagena no podrán exponer sus productos en la calle

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha iniciado una campaña informativa, a través de la Policía Local, para recordar a los propietarios de las tiendas de frutas y verdurasdel municipio de Cartagena que las cajas y estantes de sus comercios no pueden invadir la vía pública.



“Los agentes están recorriendo todos los comercios de estas características que hay en el municipio, para advertirles de que estos productos para consumo humano deben permanecer en el interior de los establecimientos y no ocupando la vía pública”, ha afirmado el concejal de Seguridad, Juan Pedro Torralba.



El edil ha recordado que estos hechos constituyen una infracción de los artículos 43.1.1 y 43.1.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, que recoge textualmente “colocar vallas, maceteros o realizar cualquier instalación en la vía pública sin la correspondiente autorización municipal”.



“La campaña se va a llevar a cabo a lo largo de esta semana y, una vez finalizada, Policía Local tiene orden de sancionar a quienes continúen incumpliendo la norma. Las sanciones pueden suponermultas de entre 80 y 200 euros, dependiendo si la ocupación de la vía implica riesgo o no para la seguridad víal”, ha concluido el concejal.