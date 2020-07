Las autoescuelas se manifiestan este martes en Cartagena

Las autoescuelas saldrán a la calle este martes para exigir a la Dirección General de Tráfico (DGT) que amplíe la plantilla de examinadores en las Jefaturas Provinciales y Locales, según informaron fuentes de la Asociación de Autoescuelas de Cartagena (ASAC) en un comunicado.

Más de un centenar de profesionales de formación vial de la Región de Murcia secundarán la protesta convocada por las autoescuelas de Cartagena, para exigir a la DGT una mejora de la situación ante la disminución de exámenes acaecida. Situación que lleva siendo "decadente" durante años pero que ahora ya es "insostenible", según ASAC.

La Asociación recuerda que se sustituyó la forma tradicional de convocatoria de los exámenes en las jefaturas locales y provinciales de tráfico por el nuevo sistema Capacidad de las Pruebas de Aptitud (CAPA). Este sistema asigna el número de alumnos que puede presentar a examen práctico una autoescuela, en función del número de aprobados en teórico y de los aptos de circulación en primera convocatoria.

De esta manera "aseguran" un día concreto para el examen con un número de alumnos determinado por la jefatura de tráfico limitando así la capacidad de trabajo de la autoescuela.

El problema es que esa asignación depende de la capacidad de examinadores de cada Jefatura y, por lo tanto, a quienes se les acumulan ahora los alumnos para ser examinados no es a la DGT, si no a las autoescuelas. "Nos han pasado la pelota", si a un alumno se le dice que hay retraso en los exámenes ya no puede reclamar a la jefatura, puesto que allí "ya no hay retraso", según ASAC. En esta incómoda situación se encontraban las autoescuelas de toda España tras el confinamiento.

Al volver al trabajo en mayo se les dice que habrá exámenes en todo el periodo estival, pero para su sorpresa "se encuentran a mediados de julio con apenas exámenes, y en la misma línea seguirán en agosto, mes en el que, además, solo se realizará un examen teórico", añade la Asociación.

La manifestación, realizada en la ciudad de Cartagena y en la que estarán implicados más de un centenar de personas, comenzará en la Calle Ribera de San Javier, dirección de ASAC y donde comienzan, como norma general, los exámenes de circulación de los aspirantes a obtener el permiso de conducir, terminando en la Jefatura Local de Cartagena, donde se entregará el manifiesto.