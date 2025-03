Una larga trayectoria en el mundo de la Semana Santa recompensada con el galardón de Procesionista del Año

Ya estamos en Cuaresma, cada vez queda menos para que Cartagena disfrute de la Semana Santa 2025. El Procesionista del Año, José López García, ha estado en COPE Cartagena para hablar sobre esta fecha tan señalada en el calendario del municipio y sobre su reciente galardón.

José López García es comisario general de la Cofradía Marraja, fue presidente de la Agrupación del Santo Sepulcro y Expolio de Jesús desde 2004 hasta 2016. Cofrade por vocación, ha trabajado incansablemente durante años por su agrupación y su cofradía, motivo por el que le han concedido este galardón.

El procesionista del año lleva décadas implicado en la Semana Santa: “Desde bien jovencito me busqué la forma de entrar en la Cofradía Marraja a través de la Agrupación del Santo Sepulcro y ahí he estado haciendo mi trabajo hasta hoy que sigo ligado a mi agrupación además porque no me dejan que me aparte mucho de ellos”, afirma José López que se introdujo en este mundo a principios de la década de los sesenta.

Aunque José López no se imaginaba que le fuesen a dar el galardón, lo empezó a sospechar cuando le llamó por teléfono, en primer lugar, el presidente de la Asociación Procesionista del Año, Pedro Negroles, y después la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Para él, lo mejor de la Semana Santa de Cartagena “son las personas que trabajan por ella”, explica el galardonado. Ahora pide que haya una mayor involucración en esta celebración en el municipio: “Tendríamos que ser los mayores quienes abriéramos la puerta a los jóvenes mediante una buena oferta”.

El viernes 4 de abril, a las 19:00 horas, se celebrará el Acto Institucional de Proclamación del Procesionista del Año 2025 en el Palacio Consistorial. El sábado 8 de marzo, a las 12:30 horas, tendrá lugar la Misa Solemne de Imposición de la Medalla en la parroquia castrense de Santo Domingo.