Julia, la niña cartagenera que conquista cumbres y corazones: un reto de altura para visibilizar la discapacidad

La sonrisa de Julia ilumina cada montaña que escala junto a su padre el pediatra Joaquín Susmozas, un equipo imparable que une deporte, familia y una causa mayor: la inclusión real de las personas con discapacidad.

Este sábado, afrontan un reto épico que no solo es una prueba física sino un grito por el respeto, la igualdad y la empatía social. Irán acompañados de siete amigos que comparten su causa y que no dudará en ayudar a Julia con otro de sus récords como hicieron en el Mulhacén, entonces vestidos de enanitos de su Blancanieves particular.

En una entrevista llena de emoción y compromiso, Joaquín comparte cómo Julia, con un 75% de discapacidad, se prepara para coronar tres picos de más de 3.000 metros en una misma ruta de unos 17 kilómetros. Julia será la primera niña en conseguirlo.

Bueno, es que conforme coronamos el Mulhacén y ya íbamos bajando y íbamos pensando en qué íbamos a hacer y la verdad es que surgió la idea de coronar varios picos de más de 3.000 metros el mismo día y vamos a coronar el picón de Jerez, el puntal de Juntillas y el cerro Pelado que son 3.088, 3.100 y 3.160 en una misma ruta de unos 16-18 kilómetros como mucho", explica Joaquín.

Reto en la montaña

Un desafío que, lejos de ser un simple logro deportivo, simboliza la lucha por una vida digna y plena para todos, sin barreras ni negociaciones innecesarias. “No deberíamos tener que reclamar derechos que están reconocidos por la Constitución y los derechos humanos”, afirma Joaquín, reflejando la frustración y la esperanza de miles de familias.

"Nos llama mucho la atención pues todo lo que tenemos que hacer para que las personas con discapacidad sean reconocidas como personas de pleno derecho" y ese dolor alimenta las ganas de seguir haciendo retos y sobre todo de seguir compartiendo en el día a día bonitos momentos con Julia, que además ha empezado el verano con una fractura en el brazo.

Tener cambiadores inclusivos, parques adaptados para que niños como Julia puedan jugar y eliminar las barreras arquitectónicas se encuentran en el día a día son parte de su lucha, que no hacen por ella sino por todas las familias que conviven con estas circunstancias particulares.

Pero su mensaje va más allá: con cada paso, buscan concienciar y movilizar a la sociedad para construir un mundo más empático y accesible. Este reto es solo una parte de una serie de acciones solidarias que Joaquín y Julia llevan adelante, incluyendo caminatas y eventos para recaudar fondos y visibilizar causas esenciales.

COPE Cartel de la pasada edición

En octubre, otro reto recorrerá Cala Reona y Portmán, beneficiando a la Fundación Tiovivo, que trabaja en terapias asistidas con animales para personas con discapacidad. Será la tercera edición del reto Mar y Tierra que cada año colabora con una buena causa.

Una invitación a la solidaridad, al respeto y a la acción para que personas como Julia puedan tener la vida que merecen. Porque su lucha es la de todos y todo el mundo puede poner su granito de arena.