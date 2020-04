Juanmi Inglés: "Me imagino no poder dar ni un vaso de leche a mis hijos y es muy fuerte"

La crisis sanitaria del coronavirus no tapa la aguda crisis económica que esta pandemia está generando especialmente entre los que menos tienen. Hay gente que no se queda quieta ante el sufrimiento de los demás. Así comenzó un sistema de ayuda muy particular. Paco, Antonio y Salvi iniciaron una cadena que consiste en recoger los alimentos de los donantes solidarios, organizarla y repartirla entre los que menos tienen e incluso tienen hasta miedo de pedir ayuda. Se han unico otros amigos como Juanmi.

Están abasteciendo de productos no perecederos a unas trescientas familias. Necesitan la ayuda de todo para conseguir alimentos. Es duro lo que están viendo. Hay familias que no tienen nada. Juanmi piensa en no poder dar ni un vaso de leche a sus hijos y es que eso lo está viendo en algunas de las casas que están visitando y a las que llevan productos de máxima necesidad porque en estos días no pueden salir a trabajar y llevar a sus casas algo de dinero. Hay situaciones verdaderamente desesperadas.

Los imprescindibles

Lo han organizado de forma que llevan packs para una semana a las familias. La lista pasa por un paquete de macarrones, otro de espaguettis, arroz, habichuelas, garbanzos, lentejas, tomate, 3 litros de leche y un paquete de galletas o dos si hay muchos niños y algo más de leche. Llevan papel higiénico y pañales y potitos si hay bebés. También reparten fiambre si es factible. Piden que si se organizan en grupos de amigos organicen el gasto adaptándose a esos productos para poder hacer un reparto equitativo.

Es tan fácil como adquirir los productos y llamar a Paco al teléfono 600318152 y Salvi 620050743 recoge las llamadas de las familias necesitadas. una cadena de favores en la que necesitan el granito de arena de cada persona que se vea en posibilidad de ayudar a los que menos tienen en esta complicada situación.