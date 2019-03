Juan José López se presenta a la reelección al frente de Hostecar

El próximo mes de abril los empresarios de hostelería de Cartagena podrán elegir al presidente de la Junta Directiva de Hostecar. El actual presidente ha presentado su candidatura para optar a la reelección manteniendo prácticamente el grueso de su equipo y además incorporando dos nuevos miembros, entre ellos a la conocida empresaria Queru Rosique Martínez, que será la única mujer de la candidatura liderada por Juan José López Escolar.

La propuesta de López es la de mantener la actual línea de trabajo e intensificar el asesoramiento a los asociados ante las inspecciones que "sufren permanentemente" en materia laboral, sanitaria y administrativa. "Hacer una asociación más cercana y útil a los asociados, por lo que se potenciará y se ampliará, el asesoramiento legal ante las numerosas inspecciones que recibimos" ha destacado durante una rueda de prensa para dar a conocer la candidatura.

Tampoco olvida el papel de interlocutor que la asociación ha de tener con las administraciones públicas y otras entidades. "Necesitamos que las administraciones conozcan los numerosos problemas del gremio y que nos den alternativas cuando vienen las inspecciones", ha manifestado el candidato y actual presidente de la asociación.

Sobre el trabajo que han desarrollado en los últimos años, ha dicho que no ha sido una legislatura fácil porque siempre están señalados "Hemos estado señalados por el botelleo, también en la Ordenanza del Ruido, las terrazas y ahora también por el tema de las sillas de Semana Santa. Para nosotros no ha sido una legislatura fácil". ha manifestado en alusión a las relaciones de Hostecar con el ayuntamiento de Cartagena.

Sobre la problemática de las sillas en el recorrido de las procesiones, ha insistido que si sigue de presidente pondrá la asociación a disposición de los hosteleros que pudieran verse afectados y ha recordado que la ordenanza establece claramente que no se pueden instalar sillas delante de las terrazas y veladores.

Las elecciones en Hostecar se celebran el día ocho de abril y el plaza para presentar candidatura se cierra esta tarde a las ocho.