Josua, a la tercera va la vencida

Josua Mejías ya está en casa. Jugará en el FC Cartagena hasta el mes de junio, pero no es un fichaje. Vuelve a su hogar y con una cosa muy clara en la mente como es cumplir el objetivo que por dos veces se escapó el pasado mes de mayo. Manolo Sánchez Breis ha acompañado al central cedido por el Leganés. están convencidos de que su aportación será grande. Ya ha entrenado con el grupo y está listo para debutar cuando el técnico lo desee. "Mi primera opción fue siempre el Cartagena porque estoy muy agradecido del recibimiento. Siempre me sentí en casa. Han hecho un gran esfuerzo y lo agradezco. Nunca he dejado de hablar con ellos. La felicidad es importante y aquí lo soy y quiero cumplir el objetivo que se nos escapó".

Conoce al equipo. "Lo he visto y están muy bien. Yo vengo a aportar en la competencia sana y estoy para cuando el técnico lo considere. Daré lo máximo. Ahora tengo la experiencia en el fútbol profesional, aunque no se dieron las cosas. He ganado experiencia, aunque aquí las cosas se hacen muy bien también. Estuvimos a punto de lograr el objetivo y fue un golpe duro. Vengo con ganas de hacer todo por el equipo y comerme al que sea porque tengo claro que este año lo vamos a lograr", explicó Josua.

En otro orden de asuntos, el club había vendido hasta ayer 1.200 entradas para el desplazamiento a Murcia. Han pedido y recibido 460 entradas más. Quieren dos mil albinegros en La Condomina. Esta tarde prosigue la venta. La federación de peñas ya tenía ayer 5 autobuses llenos. La invasión está en marcha y será numerosa dada la importancia del choque entre el UCAM y el Efesé que tendrá el liderato en juego.