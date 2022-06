Josu Jon Imaz dice que todas las refinerías de Repsol tienen futuro

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que las cinco refinerías que la firma tiene en España - Cartagena, A Coruña, Tarragona, Puertollano y Muskiz (Bizkaia)- tienen futuro y van a invertir en ellas para adaptarlas a la descarbonización.



Imaz ha intervenido en una jornada sobre la energía del hidrógeno organizada por UGT, en la que ha subrayado el compromiso de la petrolera con la descarbonización, y como prueba ha resaltado que la mitad del hidrógeno verde que se fabricará en España en 2030 la producirá Repsol.



"Con la guerra de Ucrania ha crecido la ambición de Europa, ya se habla de diez millones de toneladas de hidrógeno verde en 2030, porque tenemos que reducir la dependencia energética de Rusia y su gas natural. En España la ambición también es elevada: llegar a 4.000 megawatios en 2030, el 10 por ciento del total de Europa", ha detallado Imaz.



De esos 4.000 megawatios, 1.900, casi la mitad, se fabricarán en las refinerías de Repsol. Actualmente en la de Cartagena ya está la mayor planta de hidrógeno de Europa, aunque es hidrógeno gris, no verde -el que se produce solo a partir de renovables y que es el que se quiere impulsar-.



El objetivo de Repsol es fabricar 550 megawatios de hidrógeno verde para el año 2025 y los citados 1.900 para 2030. "Tenemos ambición, vamos a invertir en esto y vemos la forma de rentabilizarlo", ha resumido Imaz.



Ha hecho hincapié en que la guerra de Ucrania no es la causa de la subida del petróleo y el gas, porque ya antes, en noviembre, sus precios iban al alza -el petróleo estaba antes de la guerra a ochenta dólares el barril-, de manera que los precios seguirán altos.



Es aquí donde entran nuevos combustibles como el hidrógeno verde, que es además una de la apuestas europeas para lograr la descarbonización.



La modernización tecnológica y la apuesta por el hidrógeno verde se van a incluir a las cinco refinerías del grupo: "Lo primero que te preguntan los inversores es cuántas refinerías vas a cerrar. Antes de la crisis, en Francia había 12 refinerías y quedan seis. Nosotros hemos hecho una apuesta por adaptar las cinco, y a las cinco les vemos futuro".



"Las cinco están entre el 30 por ciento de las más competitivas de Europa, y apostamos por invertir en las cinco en proyectos de descarbonización, para que tengan futuro", ha añadido.



Pero, además de apostar por la descabonización y el hidrógeno, Imaz ha reiterado su petición de "repensar" la transición energética y hacerla "con cabeza", ante el riesgo de que afecte negativamente a la industria y a los consumidores.



"Tenemos que descarbonizar, pero no matar a la industria del automóvil. No demonicemos el petróleo y el gas, porque los necesitaremos durante mucho tiempo", ha concluido