José López: "A los diputados les regalaría un bote de crema por si se han escoriado"

MC ha calificado de "vergonzoso" que después de 14 años la Asamblea Regional recoja en el Estatuto la posibilidad legal de creación de las comarcas y las provincias.

José López ha recordado que en el primer informe que encargaron a la Universidad de Murcia, hace mas de una década, se avalaba la constitucionalidad de las provincias.

Para la formación local no es de recibo que después de cuatro años no se haya avanzado nada."Por el trabajo que han realizado estos diputados que todos menos Urralburu abandonan la Asamblea, les regalaría un bote de crema por si se han escoriado, porque trabajar no han trabajado", ha dicho López.

Por otra parte, ha bromeado sobre a la encuesta del PSOE que le otorga la victoria electoral en las municipales a Ana Belén Castejón, "La lleva vendiendo la señora Castejón hace cinco meses y si ella quiere creérselo que se lo crea", ha dicho.

Esta mañana, MC Cartagena ha presentado la iniciativa 'MC, Contigo', la oficina municipal que, durante las próximas dos semanas, "llevará la atención vecinal a pie de calle".

Una actuación que López ha definido como “el contrapunto” al resto de grupos políticos que "ante la inmediatez de las elecciones nacionales, han abandonado sus despachos municipales".

López ha explicado que redoblarán esfuerzo "no solo para seguir en el Palacio Consistorial, sino para continuar recogiendo peticiones y llevando iniciativas a los próximos plenos, ya que no podemos permitir que Cartagena se paralice porque alguien haya pensado que hay que hacer dos elecciones seguidas; una, nacionales, y otra, europeas, autonómicas y regionales".