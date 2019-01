El Jimbee parte hacia Pamplona sin Raúl

André no va a contar con el meta Raúl Jerez para intentar conseguir la sexta victoria consecutiva en tierras de Pamplona. Ya van de camino porque el encuentro se jugará mañana por la tarde ante un Osasuna Magna Navarra que encajó una goleada en el encuentro de ida en el Palacio. Se miden los dos equipos en mejor forma de la Liga y los del Jimbee no se conforman con lo que han conseguido y buscarán la sexta victoria consecutiva, aunque sin Raúl porque sus problemas de hombro no le permiten ser de la Partida.

La solución definitiva será pasar por el quirófano, pero el portero se ha sacrificado y sigue jugando con dolor y demostrando un altísimo nivel. También funcionó bien Franklin en su debut del pasado fin de semana el técnico está contento y dice que ha estado más pendiente del rival que del mercado invernal. El Osasuna es un rival complejo. "nos presionarán a toda cancha. Es un equipo muy físico, vertical y que no especula. Será un ambiente muy complicado" , indica el técnico del Jimbee Cartagena FS.

Los de Imanol Arregui, que suman cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas, ocupan la quinta posición de la tabla con 34 puntos. Después del empate cosechado en Murcia, la escuadra de Irurtzun intentará reencontrarse con el triunfo ante su afición, y así, sumar la que sería su sexta victoria como local como muestra la web de la Liga.