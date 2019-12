El Jimbee golea al Córdoba y mantiene el sueño

El Jimbee Cartagena no depende de sí mismo para estar en la Copa, pero gracias a la victoria de hoy las opciones siguen. Pasan, según ha explicado Duda, por ganar el miércoles y ha animado a todos los aficionados a estar en el Palacio el miércoles y no decidirse por el clásico del fútbol español. Lo ha hecho tras la victoria por 6-1 ante el Córdoba FS en un partido que no ha resultado tan abrumador como el marcador y eso que sus hombres se han topado con el larguero hasta en dos ocasiones y han generado muchas opciones de gol.

Los cartageneros tuvieron varias ocasiones en el primer tiempo, incluido el primer larguero de Franklin, aunque fue Attos el que abrió la lata en el minuto 17 para marcharse en ventaja al descanso. El castigo cordobés llegaba a los dos minutos de la reanudación y el partido cambió. Los cordobeses se quedaban con uno menos por la expulsión de Jesús Rodríguez y el Jimbee no pudo aprovechar la ventaja ni con juego de cinco, con Lukaian con la camiseta de portero. LLegaron los minutos del correcalles y en medio del sufirmiento los visitantes marcaron en propia puerta abriendo el capítulo de acierto goleador de los de casa en la segunda mitad.

Fernández y Attos pusieron el 4-1 despejando la incertidumbre. Eka hizo el quinto y Fernández repitió también aprovechando el juego de cinco de su rival y cerrando definitivamente el marcador con el 6-1. El miércoles, a las 21.00 horas, recibirán al Peñíscola. Los castelloneneses tienen cuatro puntos menos que los de Duda, que ahora mismo son décimos con quince puntos. Están a un punto del Levante, a dos del Parrulo y a tres del Jaén. Quedan dos jornadas para determinar los que jugarán la Copa.