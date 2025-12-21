Javier De Haro, psicólogo infantil, advierte: por qué es una negligencia regalar un móvil a un niño de 8 a 10 años

La preocupación por los regalos tecnológicos en Navidad, como los dispositivos móviles, es una tendencia creciente. El psicólogo y educador Javier de Haro, con más de 15 años de experiencia, advierte de que no basta con hacer el regalo. Al regalar un dispositivo con internet a un niño, se le está dando acceso a "una infinidad de puertas que el niño puede abrir, pero no solo que él pueda abrir, sino que le pueden abrir a él".

Peligros que no se ven

Uno de los errores más comunes es pensar "mi hijo no lo va a hacer". De Haro explica que el problema no es tanto que el menor busque el peligro, sino que lo recibe. La exposición constante a través de grupos de WhatsApp o redes sociales a contenido como la pornografía o el grooming lleva a que los niños "normalicen según qué cosas y según qué expresiones".

Este fenómeno se observa cuando niños de 8 o 9 años usan en el colegio un lenguaje o hablan de temas que no han visto en casa. Los juegos online como Roblox presentan riesgos específicos, ya que "no son como los que usamos cuando éramos niños". Muchos se basan en un sistema de refuerzo variable, similar al de las máquinas tragaperras, que genera una enorme dependencia.

Además, en estas plataformas existen salas privadas donde adultos con intenciones ocultas se hacen pasar por niños. Esta situación ha derivado en "muchos casos de extorsión sexual y comportamientos inadecuados", llevando a los menores a hacer cosas que no quieren.

Un niño con 8, 9, 10 años, no solo es que no necesita un móvil, sino que es una negligencia darle un móvil" Javier De Haro Psicólogo y educador

COPE Educador y psicólogo

El ciberacoso, un daño constante

Los grupos de mensajería entre menores son otro foco de peligro. En ellos circula contenido "temible" para niños de 8 o 9 años, como stickers con bailes sexualizados o incluso fotos de ellos mismos desnudos creadas con inteligencia artificial. Aunque un niño no cree este contenido, "llega un momento que lo está viendo, lo normaliza, se ríe de esas bromas, y al final está siendo un poco partícipe de todo eso", aclara el psicólogo.

De Haro señala la doble cara de la situación: los niños son muy listos para la tecnología, pudiendo manipular una foto, pero "no entienden cómo trasciende eso". Creen que borrando la imagen el problema desaparece, sin ser conscientes de que han creado una huella digital imborrable. La responsabilidad de la denuncia recae en los padres, y el ciberacoso ha crecido de forma exponencial en edades cada vez más tempranas.

El daño del ciberacoso es "mucho peor" que el acoso físico. Mientras que el acoso tradicional se limita al entorno escolar, el ciberacoso "es constante, son 24 horas", y puede llegar a cualquier ámbito, eliminando el refugio seguro del hogar. Por ello, De Haro es tajante: "un niño con 8, 9, 10 años, no solo es que no necesita un móvil, sino que es una negligencia darle un móvil".

Pixabay Una niña pequeña con un móvil

Educar antes que prohibir

El experto reconoce que a partir de la ESO existe una fuerte presión social para que los menores tengan móvil, ya que lo usan para socializar y no tenerlo puede implicar exclusión. Por eso, la clave está en "enseñarles a convivir con la tecnología" desde los 8 o 9 años. De Haro utiliza una analogía clara: "tú a un niño de 14 años no le dejas tu coche para que lo lleve por la autopista, pues, esto es lo mismo".

Finalmente, la responsabilidad fundamental es de los adultos. Es crucial que los padres y educadores "aprendamos cuáles son los riesgos y, sobre todo, cómo evitarlos". La supervisión y el control parental son, por tanto, herramientas indispensables en este proceso de aprendizaje digital.