Investigan la acumulación de residuos tóxicos de la minería en la balsa Jenny

El representante de la mercantil 'Portmán Golf', Miguel Martínez, ha prestado declaración en el juzgado número cuatro de Cartagena en calidad de investigado por los vertidos de la minería en la balsa Jenny cerca de el Llano del Beal.

Martínez, que desde hace siete años no pertenece a la empresa, ha preferido no hacer declaraciones argumentando que ya no tiene nada que ver con la empresa.

El abogado de la acusación, José Manuel Muñoz, ha dicho que Martínez tendría que haber sido citado por la fiscalía en calidad de testigo ya que "no era quien tomaba las decisiones en Portmán Golf".

El abogado de Ecologistas en Acción ha recordado que en el año 2006 empezaron a detectarse las filtraciones de resíduos mineros tóxicos en la balsa porque no se acometió correctamente la impermeabilización.

Muñoz pide que se depuren responsabilidades y se tomen medidas para restituir la situación. Responsabiliza a la empresa y a la administración regional, que "no ha velado por el cumplimiento de la Ley".