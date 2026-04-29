La inteligencia artificial revoluciona la gestión del agua en las depuradoras de la Región de Murcia

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) ha anunciado que todas las depuradoras de la región estarán controladas por inteligencia artificial antes del verano. Esta novedad se ha presentado durante su jornada técnica, celebrada en Cartagena, y se enmarca en una inversión de 7,3 millones de euros por parte de la Consejería de Agua.

Más sostenibles y eficientes

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado que la inteligencia artificial mejorará la gestión de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), convirtiéndolas en "instalaciones más sostenibles, eficientes y automatizadas". El sistema, conocido como proyecto Regenia, utiliza algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real para optimizar procesos complejos, reducir costos operativos y mejorar la calidad del agua devuelta al medio ambiente.

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Autosuficiencia y reutilización

Durante el encuentro también se ha puesto en valor la autosuficiencia energética de las depuradoras. Gracias a la implementación de plantas de cogeneración y fotovoltaica, se ha conseguido reducir el consumo energético un 16%. La red regional, compuesta por cien estaciones depuradoras, ya reutilizan el 98% de las aguas residuales para el regadío, un dato que subraya la eficiencia del sistema.

La jornada, titulada La Depuración Ante la Resiliencia Hídrica, tiene lugar en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT y convoca a numerosos expertos del sector, tanto de la Región de Murcia como de otros territorios.