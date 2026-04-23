Un incendio en una vivienda de Cartagena deja dos heridos por inhalación de humo

Dos personas, un hombre de 82 años y una mujer de 78, han sido atendidas y trasladadas al hospital esta madrugada tras resultar afectadas por el humo en el incendio de su vivienda en Cartagena. Los hechos han ocurrido en una planta baja de la calle Madreperla, en la Urbanización «Mediterráneo».

Aviso a los servicios de emergencia

El teléfono de emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas alertando del suceso a las 02:47 horas. Los vecinos que alertaron señalaron que veían humo y llamas en el interior de la casa y que oían a una mujer pedir auxilio, lo que desató la alarma en la zona.

Inmediatamente, se movilizaron al lugar patrullas de la Policía Local, efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena y una ambulancia con personal sanitario del 061. Poco después de su llegada, se confirmó que los ocupantes de la vivienda habían logrado salir por sus propios medios.

Extinción del fuego y atención a los heridos

Los bomberos lograron extinguir por completo el incendio a las 03:28 horas, momento en el que regresaron a su base. Por su parte, los sanitarios atendieron a los dos afectados que, tras ser estabilizados, fueron trasladados al hospital «Santa Lucía» de Cartagena para una valoración más exhaustiva.