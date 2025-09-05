Inaugurado el nuevo colegio de La Aljorra tras una inversión de más de 5 millones de euros

La diputación de La Aljorra estrena este curso un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria con capacidad para más de 800 alumnos, que agrupa en unas instalaciones modernas y accesibles a los escolares de los dos antiguos colegios de la diputación cartagenera.

El centro ha supuesto una inversión regional de más de 5,2 millones de euros y ha sido inaugurado este viernes 5 de septiembre por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Arroyo ha destacado que “este colegio era una deuda pendiente con las familias de La Aljorra, y hoy podemos decir que está saldada. La educación es la mejor herramienta de igualdad y todos los niños de nuestro municipio, vivan donde vivan, tienen derecho a aprender en las mejores condiciones”.

La regidora ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad este proyecto: “Agradecemos al presidente López Miras el cumplimiento de esta reivindicación histórica”, al tiempo que ha subrayado que desde el Ayuntamiento “hemos trabajado para que el colegio abra sus puertas con seguridad y accesibilidad, reordenando el tráfico, mejorando los accesos, actuando en la vía verde y negociando nuevos espacios de aparcamiento de apoyo a la actividad escolar”.

El presidente, Fernando López Miras, ha remarcado la colaboración del Gobierno regional con Cartagena y ha destacado el valor de esta infraestructura educativa, así como el esfuerzo inversor realizado “para dotar a La Aljorra de unas instalaciones modernas, amplias y sostenibles, que dan respuesta a una reivindicación justa”.

Además, la alcaldesa ha recordado que la mejora de las instalaciones educativas es una prioridad municipal y que “en los últimos dos años hemos invertido más de 2 millones de euros en colegios de Cartagena, incluyendo 12 centros renovados este verano”, y ha añadido que “este curso, por primera vez, las escuelas infantiles municipales serán gratuitas” y que ya se ha iniciado la construcción de la nueva Escuela Infantil del Parque de la Rosa, ampliando las oportunidades de conciliación y garantizando igualdad de oportunidades para todas las familias”.

MODERNO Y ESPACIOSO

El nuevo colegio cuenta con más de 12.000 metros cuadrados y capacidad para 243 alumnos de Infantil y 576 de Primaria, es decir, 820 alumnos en total. Las instalaciones acogerán al alumnado del anterior Colegio Aljorra y del Colegio Miguel de Cervantes, ambos ubicados en la localidad.

El centro cuenta con dos edificios, comedor, gimnasio, patio de juegos, pistas deportivas, huerto y aparcamiento, además de las aulas. Asimismo, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad medioambiental, al incorporar iluminación led, climatización sectorizada y placas solares fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía renovable.

El edificio de Educación Infantil tiene una sola planta, con acceso desde la Vía Verde existente y dos salidas directas al patio de juegos. Las aulas disponen también de salida propia e independiente directa al patio.

Por lo que respecta al pabellón de Educación Primaria, tiene tres plantas de altura, con dos núcleos de escaleras y ascensor situados en la fachada suroeste, y se abre al patio de juegos. Este edificio recoge los espacios de uso general del centro, como la zona administrativa y de profesorado, el comedor y el gimnasio.