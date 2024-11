La importancia de las fuentes oficiales para evitar los bulos: "Desinformación en tiempos de crisis"

Sin duda, que un acontecimiento dramático como el sufrido en la Comunidad valenciana saca lo mejor de las personas. Miles de voluntarios están ayudando a limpiar las zonas afectadas, repartiendo comida y apoyando anímicamente a los afectados que sufren una situación todavía sin dimensionar.

También es cierto, que este tipo de momentos se ha demostrado que es un caldo de cultivo para el caos en torno a la información o la desinformación. Es algo que convive sobre todo en las redes sociales, pero que no es anecdótico.

Fotos falsas, datos incrementados, bulos y otros gestos que pueden desanimar a los afectados, colapsar más a los servicios de urgencias y hacer daño gratuito. Está quienes ejecutan y quien amplifican y todos deben estudiar la situación.

Es un delito

El criminólogo Víctor Navarro, que hizo su tesis precisamente sobre este tema, lo primero que recomienda es informarse en medios de comunicación y por canales oficiales "El papel de los medios de comunicación es vital para informar sin alarmar. Yo siempre digo que los medios de comunicación tradicionales, como pueda ser la radio, la televisión, la prensa, van a tener una fuente más eficaz que las redes sociales".

A veces, esa falta de información daña a la propia persona que obvia las alarmas por lluvias y se mete en problemas. De ahí que los canales oficiales sean un motor de noticias básico. "Prevenir es curar y es importante atender a esa información que nos vierten fuentes oficiales, y esas fuentes oficiales son el Ministerio de Interior, los ayuntamientos, como digo, en el caso de la lluvia la Agencia Estatal de Meteorología".

Recuerda que estos bulos se multiplicaron durante la pandemia y tuvieron hasta nombre propio. "Cuando fue el coronavirus, los primeros meses a mí me gustó acuñar un término que era los coronabulos, y en las redes sociales daban información de todo tipo. La información es útil si es verdadera".

Nadie está libre de propagar un bulo sin tener intención de hacerlo y por eso pide responsabilidad. "A veces por error o compartiendo estos mensajes que, en ocasiones, creemos que son veraces. En definitiva, lo que debemos plantearnos y lo he dicho anteriormente, es si efectivamente la información que hemos tenido o hemos recibido (10:40) es de acuerdo a una fuente oficial".

AHORRARSE DECEPCIONES

Esos datos reales evitarán en casos como estos acudir a zonas en la que no se permiten voluntarios o permitirá afinar con la ayuda concreta que necesitan. "Aquellas personas que quieran participar y quieran ser voluntarios. En este tipo de situaciones nos sale ese espíritu de poder ayudar a los demás, pero estamos escuchando también que hay determinadas zonas que están cerradas a los voluntarios, simplemente por la peligrosidad o por no ocasionar un mal mayor".

También en ese capítulo negativo surgen los intentos de estafas. "Al final no solo es la situación en la que nos encontramos actualmente, sino a lo largo de todo el año y lo hemos visto tanto a nivel presencial como a nivel tecnológico y pensamos que estamos ayudando y al final estamos colaborando con un fraude. Ya no es lo que invertimos, sino que no llega a los afectados", indica el policía.