La igualdad, una lucha de los 365 días

La igualdad es una pelea diaria. Una lucha de 365 días al año. Bien lo saben las cuatro protagonistas del programa especial del 8 M de COPE Región de Murcia. Bajo el lema 'Igualdad de género actúa' se han reunido ante los micrófonos de la Mañana de Cope cuatro mujeres que han roto techos de cristal y que sueñan en grande para las próximas generaciones de niñas.

Isabel Franco, consejera de Política Social, Mujer, Igualdad, LGTBI, y familia y vicepresidenta del Gobierno regional, Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria, Noelia, alcaldesa de Cartagena y la Rectora de la UPCT Beatriz Miguel han mostrado su perspectiva y sus preocupaciones sobre la situación de la igualdad.

Isabel Franco, que superó un cáncer hace unos años ha comenzado mandando un mensaje de que se puede salir a todas las mujeres que están pasando por su situación. El objetivo en su labor es claro. "Para cambiar una sociedad y que sea igualitaria hay que cambiar también los modelos sociales y la educación. El proyecto que se lleva a cabo con 'Sensibílizate' pretende que los niños y jóvenes idenitifiquen los roles machistas y los rechacen, que identifiquen las relaciones tóxicas y las rechacen y la violencia con la mujer y es imprescindible·. La vicepresidenta también apuesta por la conciliación y el derecho de la mujer de vivir la familia y crecer profesionalmente.

Por su parte, Yolanda Muñoz, reconoce que para ella fue y es un honor y una recompensa en ser la primera mujer en presidir una entidad tan grande como la Autoridad portuaria y que va a seguir ayudando a la ciudad, a la comarca y a la Región en todo lo que pueda. Se muestra alegre también de que haya tantas mujeres en Cartagena en puestos importantes. Tiene metas altas. "Seguir creciendo de una forma sostenible, innovadora, competitiva y equilibrada. Barlomar es una de las acciones que puede ser un revulsivo definitivo con diez mil nuevos puestos de trabajadores. Hay también muchos proyectos de integración en la ciudad".

La alcaldesa reconoce que su trayectoria ha sido muy gratificante y que su experiencia ha sido muy natural, porque se ha sentido siempre como uno más y no como una más. Entiende que es posiblemente una excepción. A nivel particular, mostraba cuáles son sus preocupaciones. "Me ocupa que haya una cultura de igualdad desde pequeños. Tenemos aprobados un plan de igualdad desde la educación y trabajamos con 5.000 jóvenes para que hagan con una sociedad más justa. Hemos lanzado campañas para evitar el control en relaciones jóvenes. Me preocupa no perderme los momentos familiares. Me preocupa el no tener que renunciar y sí poder conciliar".

La Rectora también ha sido la primera mujer al mando de la UPCT y de todas las politécnicas de España. Reconoce que está en lo más alto del grado académico con todo lo que ello supone. El camino fue duro, pero es la consecuencia de que adora su trabajo. Analiza la diferencia de mujeres en las carreras de ingenieria. "Hay más mujeres que hombres en la universidad, que es otro problema con el abandono escolar masculino. Una vez, en la Universidad el reparto es diferente. En ramas sanitarias y eucación hay más mujeres, es cómo un rol familiar. En las ingenerias, solo una de cada cuatro, es mujer. Hacemos campañas en todos los niveles, pero es un problema social más complejo de lo que creemos. El desarrollo viene marcado por quienes lo consiguen y si las mujeres no estamos en él, será una sociedad diseñada para y por el hombre".