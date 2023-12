Igor Mykhayliv "Dejar tu tierra es durísimo, pero Cartagena es ya mi segundo hogar"

El día 18 de diciembre es el día de los migrantes. Hay millones de personas que dejaron su tierra. Unos por amor, otros por trabajo, por buscar un futuro o en muchos casos obligados por las guerras. Hoy queremos conocer un poco más de la historia del responsable de la asociación de ucranianos en Cartagena.

Igor Mykhayliv tiene 46 años. Es ucraniano, pero no salió de su tierra por la invasión rusa como muchos compatriotas. La dificíl situación económica en su país le hizo, no sin un tremendo dolor, partir con destino a España. Hace casi 20 años que llegó a Cartagena buscando un futuro mejor. Se fue solo, con miedo, con dolor, y con la esperanza de volver. Después le sigueron su mujer Mariya, su hija Ulyana y su hijo Vladyslav. La adaptación no fue nada sencilla. "De principio fue duro para encontrar trabajo, sin residencia y lo más duro por el idioma. Pero poco a poco aprendí la lengua y fue más fácil conocer gente y relacionarme con ellos".

Fue saliendo adelante con trabajos de cuatro días o de una semana, pero en cuanto mejoró su dominio del idioma, las cosas fueron un poco a mejor y encontró la estabilidad que se le negaba en Ucrania. 20 años después la idea es poder volver a Ucrania en periodos vacacionales más largos, pero han hecho su vida aquí. "Ahora soy autónomo en el sector de construcción, tengo muchos amigos y conocidos y les estoy agradecido a todos por su apoyo y solidaridad. Cartagena para mí es como segundo hogar, llevo muchos tiempo aquí. La gente es muy solidaria sobre todo ahora en estos tiempos tan difíciles para los ucranianos".

Y es que él, se convirtió en migrante por la economía, pero hasta 1200 compatriotas residen en Cartagena. Llegaron por la invasión y algunos piensan en volver en cuanto acabe y otros han decidido quedarse aquí. Hacen desde la Asociación Gromada muchas actividades para ayudar a quienes dejaron en su país. "Intentamos apoyar a nuestro país haciendo los actos beneficios, mercadillos de artesanía, obras de teatro o recogidas de material; alimentos, medicinas". Sueñan con despertar de la pesadilla pronto.

Adaptación al entorno

Rápidamente fueron conociendo el idioma y se integraron en colegios y puestos de trabajo. Han encontrando la solidaridad de quienes ahora son su familia. Ellos intentan adaptarse a las costumbres de la tierra, pero van dejando también su sello. Esta sábado, en el parque García Pagán de San Ginés, cantarán un repertorio de villancicos españoles y de su tierra para felicitar a los cartageneros el inicio de la Navidad. Mientras, rezan porque el conflicto acabe y sean libres de elegir dónde y cómo vivir.