Hoy zarpa desde Cartagena el buque 'Furor' de la Armada para asistir a la flotilla que va a Gaza

Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

BAM Furor en el muelle de La Curra
Sánchez anuncia envío del BAN Furor

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor P-46 partirá este viernes desde el puerto de Cartagena con destino a la franja de Gaza, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York del envío de apoyo a la Global Sumud Flotilla.

Sánchez ha precisado que el patrullero oceánico zarpará desde el puerto militar de Cartagena "equipado con todos los medios", que acudirá en auxilio de la flotilla si fuera necesario y, llegado el caso, "realizar algún rescate", ha dicho el presidente durante una comparecencia ante la prensa en la misión diplomática española ante Naciones Unidas. 

Los integrantes de la flotilla "representan a 45 países", ha recordado Sánchez, y "van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo", ha subrayado. 

El buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", ha añadido Sánchez, que ha insistido en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo". 

El BAM “Furor” cuenta con una dotación de medio centenar de marinos y está dotado de altas prestaciones, cubierta de vuelo y tiene una autonomía de víveres para 35 días. 

El despliegue del Furor supone una modificación en la programación de la Armada, ya que estaba previsto que este buque participara en el ejercicio CARTAGO 25, que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre en aguas de Cartagena. 

