La hostelería, nuevamente con el agua al cuello

“O cerramos ahora o lo haremos en una semana por falta de existencias”, es la respuesta de Raúl Rodríguez Matas cuando se le pregunta por posibles movilizaciones del sector de la hostelería en Cartagena. Anda revuelto el ambiente y en los grupos de whatsapp algunos hosteleros, como Raúl, invitan a cerrar sus negocios y unirse a la huelga de los transportistas. Otros, de momento prefieren seguir abiertos.

La situación en el día a día se hace complicada. Raúl tiene un bar en el que lo más típico es el desayuno, pero no sabe hasta cuándo los va a poder ofrecer. “Me queda aceite para una semana y la empresa suministradora me ha dejado tirado y eso que usamos aceite de oliva. No sé cómo vamos a freír los churros. Tampoco me mandan leche y eso que la empresa está en Fuente Álamo. No me dan como opción ir yo a por ella. El café, el cereal... no sé hasta cuándo tendremos y creo que es el momento de parar y luchar por una solución”.

No se trata solo de la dificultad de encontrar o recibir ciertas materias primas, también les agobian los precios. “No puedo cobrar más de 1,20 por un café, o más de lo que cobro por los churros. La subida de todo no puedo repercutirla en mis clientes o dejarán de venir. Hay una crisis muy gorda, mucha gente en paro y yo no puedo hacer que lo paguen los clientes, pero tampoco nos salen las cuentas con el incremento de precios que pagamos ya”.

Dudan hasta de que les vaya a seguir llegando la cerveza por el conflicto de Ucrania. Para él habría que parar ahora. “Muchos dicen que tienen reservas de cara al fin de semana y no van a cerrar y otros no se manifiestan en los grupos en los que estamos pidiendo cerrar. Sin embargo o cerramos ahora o vamos a tener que cerrar en unos días por falta de existencias. El sector no puede aguantar así mucho más. Nos cerraron cuando quisieron durante la pandemia y creo que es el momento de luchar por nuestros derechos”. Su idea es la de cerrar martes, miércoles y jueves.

Desde Hostecar entienden la postura de los empresarios que buscan el cese inmediato de la actividad, aunque descartaban el cierre en la jornada de mañana. A través de las vías legales ofrecerán próximamente las posibles medidas a tomar y contarán detalladamente la mala situación de un sector muy afectado ya por otros problemas previos. Se plantean si cerrar no supondría más gastos, pero entienden que algo deben hacer para defender los intereses de unos empresarios que sufren cada día al levantar la persiana y a los que no le salen las cuentas.