Hostecar gestiona 21 solicitudes de barras para las Cruces de Mayo, una cifra inferior a la de años anteriores

La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y Comarca (Hostecar) ha comunicado que se han gestionado 21 solicitudes para la instalación de barras en el casco histórico durante las próximas Cruces de Mayo. Esta cifra supone un descenso respecto a ediciones anteriores, según ha destacado la propia patronal hostelera.

El plazo para solicitar la ocupación de vía pública finalizó el pasado lunes y, ahora, el Ayuntamiento de Cartagena será el encargado de evaluar cada una de las peticiones de forma individual para dar su resolución. Hostecar ha señalado que sus técnicos especializados han atendido "numerosas consultas e incidencias" de los establecimientos interesados.

Desde la patronal se ha informado de que se han mantenido diversas reuniones previas con el consistorio para definir las bases de la celebración con el objetivo de "garantizar el buen desarrollo de las Cruces de Mayo y la convivencia entre la actividad económica, festiva y vecinal".

Normas y horarios estrictos

En cuanto al funcionamiento de las barras, el horario establecido para los días 1 y 2 de mayo es de 12:00 a 1:30 horas, mientras que el 3 de mayo será de 12:00 a 20:00 horas. Durante estos días, los hosteleros deberán respetar las franjas de descanso y las limitaciones de actividad marcadas.

La música es uno de los puntos clave de la regulación. Deberá ajustarse a la normativa vigente, con un nivel máximo de 85 decibelios medidos a un metro del equipo. Además, se contemplan cortes horarios para asegurar el descenso vecinal y el cumplimiento del plan de calidad acústica.

Finalmente, los establecimientos que reciban la autorización deberán cumplir con unas estrictas condiciones técnicas. Esto incluye el uso obligatorio de limitadores de sonido, la coordinación entre locales próximos para evitar la saturación acústica y garantizar en todo momento una zona de paso libre para el tránsito de peatones y vehículos de emergencia.