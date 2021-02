Hostecar exige una reunión del Comité de Seguimiento del Covid para levantar las restricciones

La patronal hostelera Hostecar exige al Gobierno Regional que convoque como mínimo 2 veces a la semana el comité de seguimiento del COVID para que se pueda reemprender la actividad del sector en aquellos municipios con baja incidencia de contagio sin tener que esperar 7 días para su apertura, toda vez que cada día que pasa cerrado es un día sin ingresos generando gastos.

La asociación ha reivindicado en diversas ocasiones la revisión del protocolo de actuaciones para la contención de la propagación del COVID-19 adoptando medidas de contención eficaces y compatibles con la actividad empresarial del sector, ya que abrir con los criterios actuales en muchos de los casos será cerrar a los pocos días.

Hostecar ha solicitado al Ayuntamiento de Cartagena que se posiciones "sin ambiguedades" con el sector y exija a la Comunidad que levante las restricciones de inmediato impuesyas a la hostelería

Lamenta la ausencia de pronunciamiento alguno por parte del consistorio, de la falta de convocatoria por parte del Gobierno Regional, de una nueva reunión del comité de seguimiento del COVID-19 dado el bajo índice de contagios registrados en los últimos días.

Por otra parte exige al Gobierno Regional la ejecución del plan de rescate que firmó el pasado mes de noviembre para los sectores de alojamientos, salones de celebraciones y ocio nocturno, los cuales se encuentran al límite de sus posibilidades debido a los cierres perimetrales de los municipios y el cese de actividad decretado hace casi un año.

"Exigimos que de inmediato se inicien las negociaciones encaminadas para la consecución de un segundo plan de rescate al objeto de que se puedan al menos atenuar las pérdidas generadas por los más de 40 días de cierre de los establecimientos y no seguir degenerando aún más la actividad empresarial".

Hostecar recuerda que en la reunión mantenida el pasado 25 de enero con el Ayuntamiento con motivo del seguimiento de la afectación de pandemia al sector empresarial, propuso a la Concejalía de Hacienda una batería de medidas de rescate para el sector de hostelería "a las que a día de hoy no hemos obtenido respuesta alguna, situación que contrasta con la de otros municipios que ofrecen ayudas directas y exenciones fiscales más allá de la exención de la tasa de Ocupación de la Vía Pública y la tasa de basuras que no generamos y que recordemos abona la concesionaria para la zona de Cartagena y no en la costa ya que la concesionaria es otra distinta, hechos que constata un abandono del sector en un momento tan crítico como el que estamos padeciendo".

Por otra parte critica la demora del consistorio an la tramitación de los expedientes de ocupación de vía pública ante la previsible reapertura del sector en días próximos.